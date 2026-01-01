به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این شهرستان، بر ضرورت حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، صنایع راکد و نیمه‌فعال و تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دشتستان در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوری اظهار کرد: امروز یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، پرداخت تسهیلات متناسب با نیاز واقعی واحدهاست تا با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، شاهد رونق تولید و اشتغال پایدار باشیم.

رضایی تصریح کرد: صنایع وابسته به خرما و محصولات کشاورزی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی دشتستان به شمار می‌روند که نیازمند حمایت جدی نظام بانکی هستند.

نماینده مردم دشتستان همچنین خواستار توسعه و گسترش خدمات متنوع بانک در این شهرستان شد و افزود: معرفی بهتر خدمات بانکی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کند.