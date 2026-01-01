تصویب طرح جامع شهر دره شهر در جلسه شورای برنامه ریزی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان بیان داشت: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار و حضور معاونین استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، طرح جامع تفصیلی شهر دره شهر پس از برگزاری سلسله جلسات کارشناسی متعدد و بررسی‌های فنی، به تصویب شورا رسید.

وی افزود: در این جلسه همچنین، کلیات طرح جامع شهر آبدانان به تصویب رسید و بررسی جزئیات بیشتر این طرح از جوانب مختلف به جلسه بعدی موکول شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: طرح جامع می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی کالبدی شهری، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.