۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

تصویب طرح جامع شهر دره شهر در جلسه شورای برنامه ریزی استان ایلام

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از تصویب طرح جامع شهر دره شهر در جلسه شورای برنامه ریزی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان بیان داشت: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار و حضور معاونین استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، طرح جامع تفصیلی شهر دره شهر پس از برگزاری سلسله جلسات کارشناسی متعدد و بررسی‌های فنی، به تصویب شورا رسید.

وی افزود: در این جلسه همچنین، کلیات طرح جامع شهر آبدانان به تصویب رسید و بررسی جزئیات بیشتر این طرح از جوانب مختلف به جلسه بعدی موکول شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: طرح جامع می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی کالبدی شهری، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

