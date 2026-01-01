به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی در دومین نشست مجمع مطالبهگران مردمی استان هرمزگان با اشاره به وضعیت پروژههای نیمهتمام فرهنگی، فرهنگسرای بی کاه را از جمله طرحهایی دانست که با وجود پیشرفت فیزیکی قابلتوجه، همچنان به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.
وی اظهار کرد: فرهنگسرای بی کاه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و در مقاطعی نزدیک به ۹۰ درصد، به دلیل طولانی شدن زمان اجرا و محدودیت منابع، در هالهای از ابهام باقی مانده است؛ موضوعی که ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه را دوچندان میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه منابع دولتی بهتنهایی پاسخگوی تکمیل اینگونه پروژهها نیست، افزود: برای به سرانجام رساندن فرهنگسرای بی کاه، استفاده از منابع چندوجهی شامل اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین و همراهی مردم و نهادهای محلی در دستور کار قرار دارد.
جلالی یکی از چالشهای اصلی پس از تکمیل پروژههای فرهنگی را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل راکد ماندن برخی فرهنگسراها، نبود نیروی انسانی پایدار است. در همین راستا، دو مسیر برای فعالسازی فرهنگسرای بی کاه پیشبینی شده است؛ نخست، همکاری دهیاریها در تأمین نیروی انسانی و دوم، فراخوان از فعالان فرهنگی و هنری منطقه برای حضور و فعالیت در این مجموعه با اخذ مجوزهای قانونی.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که فرهنگسرای بی کاه پس از تکمیل، به مرکزی پویا برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری به مردم منطقه تبدیل شود و در همین راستا، این پروژه در اولویت برنامههای اجرایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان قرار دارد.
