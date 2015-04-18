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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

پروژه های نیمه تمام فرهنگی رودان نیازمند توجه مسئولان است

پروژه های نیمه تمام فرهنگی رودان نیازمند توجه مسئولان است

رودان - سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان گفت: پروژه های نیمه تمام فرهنگی و هنری رودان نیازمند توجه مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد هرمزگان، جلیل محمود زاده ضمن بازدید از پروژه های عمرانی بخش مرکزی و بیکاه گفت: مجتمع های فرهنگی و هنری بیکاه، اسلام آباد، برنطین در خراجی و قلعه کمیز در حال ساخت هستند که بین ۳۰ تا ۸۰ درصد کار انجام شده است.

وی افزود: کندی در روند انجام پروژه های فرهنگی و هنری شهرستان رودان به دلیل کمبود نقدینگی است و به صورت مستمر ، دچار تأخیر و تعطیلی می شوند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودان در این بازدید ها با بخشداران و اعضای شورای شهر و روستا ها دیدار و از نزدیک با مشکلات فرهنگی و همچنین نحوه نظارت بر ساخت پروژه ها آشنا شد.

محمود زاده خواستار توجه ویژه مسئولان به پروژه های فرهنگی و هنری شد و اظهارداشت: مردم بسیاری از بخش ها و روستاها منتظر بازگشایی مراکز فرهنگی و هنری هستند و لازم است اقدامی عاجل صورت پذیرد.

 

کد مطلب 2536300

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