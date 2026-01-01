لزوم صیانت از خلوت معنوی معتکفان در مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره ۴ ستاد مرکزی اعتکاف به شرح زیر است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم



لزوم توجه خادمان اعتکاف به اقامه نماز با حضور قلب و صیانت از خلوت معنوی معتکفان



در آستانه برگزاری آئین نورانی اعتکاف و هم‌زمان با حضور مؤمنان در این خلوت الهی توجه به نماز به‌عنوان ستون و محور اصلی اعتکاف ضرورتی اساسی و غیرقابل اغماض است.

در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ در پاسخ به نامه ستاد مرکزی اعتکاف و توصیه به معتکفین فرمودند: «در حال اعتکاف سعی کنند نماز را با حضور قلب بخوانند.»



ستاد مرکزی اعتکاف ضمن تبریک میلاد امیرالمؤمنین علیه‌السلام با تأکید بر این فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب و نیز توصیه‌های مراجع عظام تقلید از مدیران، خادمان و برنامه‌ریزان اعتکاف در سراسر کشور انتظار دارد برنامه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که نماز با حضور قلب و حفظ خلوت معنوی معتکفان در کانون توجه قرار گیرد.



بر این اساس تأکید می‌شود:

کیفیت اقامه نمازهای جماعت به‌ویژه از نظر آرامش، نظم و پرهیز از شتاب‌زدگی، در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

انس با دعا، به‌ویژه مضامین نورانی دعاهای صحیفه سجادیه و تعمیق شناخت نسبت به خورشید پرفروغ ولایت، حضرت امیرالمؤمنین و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در اولویت برنامه‌های اعتکاف باشد.

برنامه‌ریزی مساجد اعتکافی به‌گونه‌ای صورت گیرد که فضای خلوت، راز و نیاز، مناجات، تفکر فردی و خودسازی معتکفان مخدوش نشود و میان برنامه‌های جمعی اعتکاف و خلوت عبادی معتکفان تعادل برقرار گردد.

از اجرای برنامه‌هایی که با حقیقت اعتکاف و فضای معنوی مسجد سنخیت ندارد خودداری شود.



بی‌تردید رعایت حرمت خلوت معتکفان و فراهم‌سازی فرصت مناجات، توسل و تضرع، خودشناسی و نماز با حضور قلب، اعتکاف را به تجربه‌ای اثرگذار و ماندگار در زندگی فردی و اجتماعی معتکفان تبدیل خواهد کرد؛ ان‌شاءالله.



ستاد مرکزی اعتکاف