شاهرود نماینده استان سمنان در مسابقات والیبال نشسته کشور

محمد علی یعقوبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمان کشوری والیبال نشسته کشور به میزبانی قم از ۱۲ تا ۱۷ دیماه در مجتمع فرهنگی ورزشی یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار خواهد شد.

وی افزود: شاهرود در مسابقات استانی که شهریورماه برگزار شد، به مقام قهرمانی رسید و در نتیجه نماینده استان سمنان در این رویداد است.

رئیس هیئت جانبازان و توان یابان شاهرود از اعزام تیم شاهرود به رقابت‌های کشوری خبر داد و ابراز کرد: در کنار اعضای تیم شاهرود دو نفر از دامغان نیز این تیم را همراهی خواهند کرد.

یعقوبیان ادامه داد: علی درویش مربی شاهرودی نیز در این مسابقات تیم نماینده استان را همراهی خواهد کرد

وی افزود: ابوالفضل قنبریان، حسین شجاعی، احسان بداغی، حسن مقصودی، محسن تقوی، احمدرضا عرب عامری، یوسف پورعلی، ماشاالله رامشخواه، عباس شاکری و حسین فتحعلیان از جمله اعضای تیم شاهرود هستند.

عکس مندرج در خبر برای بدرقه مسئولان تیم شاهرود در اعزام به مسابقات کشوری است.