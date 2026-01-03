امیری: شهید سلیمانی نمادی از وحدت ملی؛سردار متعلق به همه ملت ایران است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: در تاریخ معاصر ایران، هیچ‌یک از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار به اندازه سردار شهید قاسم سلیمانی در دل مردم ایران و حتی جهانیان جا نداشته است.

او نه تنها یک فرمانده نظامی برجسته بود، بلکه نمادی از ایستادگی، فداکاری و دیانت بود که در دل مبارزات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش ویژه‌ای ایفا کرد.

از مبارزات علیه تروریسم و گروه‌های تکفیری در سوریه و عراق گرفته تا راهبری عملیات‌های حساس در دفاع از امنیت ملی ایران، سردار سلیمانی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های مقاومت شناخته می‌شد.

شهادت این مرد بزرگ در روز ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸، نه تنها ایران بلکه سراسر منطقه و حتی جهان را تحت تأثیر قرار داد و فقدان او، شکاف عمیقی در جبهه مقاومت ایجاد کرد، اما همچنان اثرات مثبت و استراتژیک اقداماتش در مبارزه با دشمنان ایران و جبهه مقاومت، یاد و خاطره‌اش را در دل‌های مردم زنده نگه داشته است.

در سالگرد شهادت این سردار بزرگ، که به یک رویداد ملی و جهانی تبدیل شده، اهمیت یادآوری شخصیت و دستاوردهای ایشان بیش از پیش احساس می‌شود.

این گفتگو با حسینعلی امیری، استاندار فارس، فرصتی است تا از زبان یک شخصیت کشوری نگاه‌ها، خاطرات و تحلیل‌ها در مورد شخصیت سردار سلیمانی و تأثیرات عمیق شهادت او بر ایران، مورد بررسی قرار گیرد.

شهادت سردار سلیمانی؛ یادآوری مکتب بزرگ ایشان

حسینعلی امیری استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه سردار سلیمانی در تاریخ معاصر ایران گفت: شهادت سردار سلیمانی برای ملت ایران و جبهه مقاومت یک ضایعه عظیم بود. در این ایام سالگرد شهادت ایشان، ما باید یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی بداریم و از ابعاد مختلف شخصیت ایشان بهره‌مند شویم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنان خود از شهید سلیمانی تحت عنوان یک «مکتب» یاد کرده‌اند. مکتبی که در آن ویژگی‌ها و برجستگی‌هایی نهفته است که شهید سلیمانی را از دیگر هم‌سنگران خود متمایز می‌کند.

استاندار فارس افزود: شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی برجسته نبود، بلکه ایشان یک انسان بزرگ با ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد بود که توانست در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشد و نقشی تأثیرگذار در شکل‌گیری جبهه مقاومت ایفا کند. ایشان نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان یک شخصیت شناخته‌شده در برابر ظلم و فساد ایستاد.

دوران دفاع مقدس؛ فرماندهی که در دل رزمندگان اثر گذاشت

امیری در ادامه به نقش سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، سردار سلیمانی یکی از رزمندگان و فرماندهان مؤثر سپاه اسلام بود. ایشان فرماندهی لشکر ۴۱ ثارالله را در جبهه‌های مختلف جنوب استان کرمان، سیستان و بلوچستان و مناطق دیگر بر عهده داشتند. ایشان با تدابیر هوشمندانه و با فرماندهی مقتدرانه خود، توانست نقش بسیار مهمی در پیروزی‌های این دوران ایفا کند.

وی با تأکید بر تأثیرگذاری سردار سلیمانی بر روحیه رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس افزود: پیروزی‌های حاصل از جنگ تحمیلی مدیون فرماندهی توانمند ایشان است. شهید سلیمانی توانست در دل رزمندگان روحیه ایستادگی و جهاد را بیدار کند و از این جهت تأثیرات بسیاری در موفقیت‌های جبهه داشت.

دوران سازندگی و امنیت‌سازی در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان

استاندار فارس در بخش دیگری از گفتگو به اقدامات سردار سلیمانی در دوران پس از جنگ پرداخت و گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی، شهید سلیمانی به مسئولیت‌های مختلفی در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان پرداخته و در این مدت تلاش‌های قابل توجهی برای امنیت‌سازی و سازندگی این استان‌ها انجام داد. ایشان علاوه بر اینکه در زمینه امنیتی بسیار مؤثر عمل کردند، در راستای سازندگی و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز اقدامات زیادی انجام دادند.

وی افزود: در آن زمان، با توجه به شرایط خاص این مناطق، شهید سلیمانی توانست با تدابیر عملی و هوشمندانه، امنیت را در این استان‌ها برقرار کند و به رشد و توسعه این مناطق کمک شایانی داشته باشد. ایشان با دلسوزی و مسئولیت‌پذیری بسیار بالا، همواره در پی حل مشکلات مردم این مناطق بود.

شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای جهانی در جبهه مقاومت

امیری سپس به نقش بی‌بدیل سردار سلیمانی در جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: زمانی که جبهه مقاومت در برابر دشمنان شکل گرفت، شهید سلیمانی به عنوان محور اصلی در این جبهه شناخته شد. ایشان با شجاعت و هوشمندی خود توانست در جبهه‌های مختلف مقاومت از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن نقش آفرینی کند.

وی ادامه داد: ایشان نه تنها یک فرمانده نظامی برجسته بود، بلکه توانست به عنوان یک سیاستمدار باهوش، با ارتباطاتی که با دیگر فرماندهان جبهه مقاومت برقرار کرد، وحدت و انسجام لازم را در این جبهه‌ها ایجاد کند.

استاندار فارس افزود: شهید سلیمانی با دیانت، شجاعت و رهبری توانمند خود توانست جبهه مقاومت را در برابر تهدیدات جهانی حفظ کند. ایشان نه تنها در جنگ‌ها بلکه در زمینه‌های دیپلماسی و سیاسی نیز نقشی کلیدی ایفا کرد.

ویژگی‌های شخصیتی و انسانی شهید سلیمانی

استاندار فارس در ادامه به ویژگی‌های شخصیتی و انسانی سردار سلیمانی پرداخت و گفت: شهید سلیمانی قطعاً یک ژنرال بزرگ در جبهه مقاومت بود، اما ویژگی‌های شخصیتی ایشان را نباید نادیده گرفت. ایشان انسانی با تواضع، فروتنی و دلسوزی برای مردم بود. نگاه وسیع و انسان‌دوستانه ایشان موجب شد که در میان مردم ایران و جبهه مقاومت، محبوبیت و احترام ویژه‌ای کسب کند.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی برای جنگ نمی‌جنگید؛ بلکه برای صلح، امنیت و عدالت می‌جنگید. ایشان به هیچ وجه جبهه‌گیری‌های سیاسی را در اولویت قرار نمی‌داد. در حقیقت، شخصیت ایشان به گونه‌ای بود که برای همه اقشار و جریان‌های سیاسی قابل احترام بود. شاهد این حقیقت در مراسم تشییع جنازه ایشان بودیم که مردم از تمامی سلیقه‌ها و گروه‌های سیاسی در آن حضور یافتند.

تشییع سردار سلیمانی؛ نمادی از وحدت ملی

امیری در ادامه به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع جنازه شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: در روز تشییع جنازه سردار سلیمانی، شاهد حضور بی‌سابقه مردم از همه گروه‌ها و سلیقه‌های سیاسی بودیم. این نشان می‌دهد که شهید سلیمانی نه تنها متعلق به یک جریان خاص سیاسی نبود، بلکه ایشان متعلق به همه مردم ایران و جبهه مقاومت بود.

وی ادامه داد: این وحدت و همبستگی که در مراسم تشییع جنازه ایشان مشاهده شد، نشان‌دهنده احترام عمومی به شخصیت ایشان است و نباید شهید سلیمانی را فقط به یک جریان خاص سیاسی محدود کنیم.

تلاش‌های شهید سلیمانی برای حل اختلافات داخلی و انسجام ملی

استاندار فارس همچنین به تلاش‌های شهید سلیمانی برای حفظ وحدت و انسجام ملی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی همواره در پی حل اختلافات داخلی و مسائل سیاسی کشور بود و ایشان در دوره‌های مختلف حتی در مسئولیت‌هایی که در شورای نگهبان و دیگر نهادها داشتند، همواره برای حفظ حقوق مردم و تأمین عدالت، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی تلاش می‌کردند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، شهید سلیمانی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌هایی داشتند که حتی در مسائل انتخاباتی و سیاسی، حقوق افراد را فارغ از گرایش‌های سیاسی تأمین کنند و این نوع نگاه ایشان، امروز بیشتر از هر زمان دیگری در جامعه ایران مورد نیاز است و جامعه ایران باید از این نوع نگاه خیرخواهانه و مسئولانه بهره‌برداری کند.

یاد و خاطره سردار سلیمانی؛ چراغ راهی برای آینده ایران

امیری در پایان این گفتگو با تأکید بر ادامه راه شهید سلیمانی در شرایط کنونی گفت: یاد و خاطره سردار سلیمانی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای جبهه مقاومت و ملت‌های آزادی‌خواه جهان به عنوان یک چراغ راه باقی خواهد ماند. شخصیت ایشان، همواره الهام‌بخش خواهد بود و راه ایشان در پیگیری عدالت، صلح و امنیت همچنان ادامه دارد. سردار سلیمانی با فداکاری‌های خود الگویی از ایستادگی در برابر ظلم و تهدیدات جهانی بود که باید همگان از آن بهره‌برداری کنند.