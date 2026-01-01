اکبر زمان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه روز گذشته در معدن کوشک بافق که منجر به مصدومیت تعدادی از کارگران معدن گردید گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل، دستورات لازم و رسیدگی سریع به این حادثه و بررسی ابعاد آن صادر شد.

زمان‌زاده اظهار داشت: شهرستان بافق یکی از شهرستان‌های صنعتی و معدنی استان است و کارگران زیادی در این معادن مشغول به کار هستند و در تولید و توسعه کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند و تمام توان خود را بایستی برای صیانت از این قشر زحمتکش به کار بست.

دادستان عمومی و انقلاب بافق به کلیه معادن و پیمانکاران این حوزه در خصوص رعایت اصول فنی، بهداشت و ایمنی محیط کار هشدار داد و خاطرنشان کرد: مدیران معادن مکلف هستند برای حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و با انجام وظایف قانونی تدابیری اندیشیده شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وی افزود: قطعاً چنانچه سهل‌انگاری، ترک فعل، قصور یا تقصیری در حادثه اخیر صورت گرفته باشد با تکمیل تحقیقات و اعلام نظر کارشناسی در دادگاه صالح؛ ضمن حفظ حقوق فردی مصدومان، با عوامل و اسباب دخیل در آن نیز با قاطعیت برخورد خواهد شد.