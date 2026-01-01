  1. استانها
دادستان بافق: با هرگونه تقصیر در حادثه معدن با قاطعیت برخورد می‌شود

یزد_ دادستان عمومی و انقلاب بافق با تأکید بر صیانت از جان کارگران، از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه معدن کوشک خبر داد.

اکبر زمان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه روز گذشته در معدن کوشک بافق که منجر به مصدومیت تعدادی از کارگران معدن گردید گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل، دستورات لازم و رسیدگی سریع به این حادثه و بررسی ابعاد آن صادر شد.

زمان‌زاده اظهار داشت: شهرستان بافق یکی از شهرستان‌های صنعتی و معدنی استان است و کارگران زیادی در این معادن مشغول به کار هستند و در تولید و توسعه کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند و تمام توان خود را بایستی برای صیانت از این قشر زحمتکش به کار بست.

دادستان عمومی و انقلاب بافق به کلیه معادن و پیمانکاران این حوزه در خصوص رعایت اصول فنی، بهداشت و ایمنی محیط کار هشدار داد و خاطرنشان کرد: مدیران معادن مکلف هستند برای حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و با انجام وظایف قانونی تدابیری اندیشیده شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وی افزود: قطعاً چنانچه سهل‌انگاری، ترک فعل، قصور یا تقصیری در حادثه اخیر صورت گرفته باشد با تکمیل تحقیقات و اعلام نظر کارشناسی در دادگاه صالح؛ ضمن حفظ حقوق فردی مصدومان، با عوامل و اسباب دخیل در آن نیز با قاطعیت برخورد خواهد شد.

