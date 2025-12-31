عشقی: مصدومان به علت سوختگی ناشی از گوگرد معدن دچار آسیب شده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی با اشاره به وقوع حادثه در معدن کوشک بافق در صبح امروز گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی در محل حاضر شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد ادامه داد: پس از وقوع حادثه، دو کد عملیاتی هلال‌احمر بافق به همراه دو کد اورژانس و یک کد آمبولانس معدن به صحنه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در این حادثه چهار نفر از مصدومان در محل به‌صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و یک نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

عشقی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، مصدومان به علت سوختگی ناشی از گوگرد معدن دچار آسیب شده بودند و خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد گزارش شده است.

با پایان ارزیابی‌ها و جست‌وجوهای تکمیلی، اعلام شد که هیچ فرد محبوس یا گرفتار در معدن وجود ندارد و شایعات مطرح‌شده در این خصوص تکذیب می‌شود. به این ترتیب، عملیات امدادی در محل به پایان رسید و ایمن‌سازی محوطه نیز انجام شد.

در پایان، از کلیه تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال‌احمر، اورژانس، عوامل حاضر در صحنه، مدیریت بحران شهرستان بافق و نیروهای امدادی معدن به‌دلیل همکاری مؤثر و حضور به‌موقع قدردانی شد.