دهستانی: دلایل حادثه ریزش معدن کوشک بافق در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی، پیرامون حادثه صبح امروز و ریزش معادن سنگ آهن بافق بیان کرد: پس از اعلام حادثه در این با حضور تیم‌های هلال احمر و اورژانس استان عملیات امدادرسانی به حادثه دیدگان آغاز شد.

دهستانی با اشاره به اینکه خوشبختانه حادثه هیچ تلفات جانی نداشته است، افزود: ۴ مصدوم به صورت سرپایی امدادرسانی و ٢ مصدوم نیز برای تکمیل روند درمان به بیمارستان بافق منتقل شدند.

وی با اعلام پایان عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی مرتبط با این حادثه خاطرنشان کرد: هیچ کارگری در پی ریزش معدن محبوس نشده است و شرایط معدن کوشک بافق در حال حاضر عادی بوده و بررسی کارشناسی دلایل این حادثه در دستور کار قرار گرفته دارد.