گزارشات اولیه؛ نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل معدن کوشک بافق بوده است

یزد_مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه ۵۰ کارگر حاضر از تونل خارج شدند گفت: علت دقیق حادثه روزهای آینده اعلام می‌شود گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی درباره آخرین وضعیت اقدامات در حادثه معدن کوشک بافق گفت: حدود ساعت ۸:۴۰ دقیقه صبح امروز، یکی از تونل‌های معدن به طول ۱۴۲ متر دچار ریزش شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای امداد و نجات عازم محل حادثه شده و اقدامات لازم برای ایمن سازی را انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: حدود ۵۰ کارگر در این تونل حضور داشتند که یک ساعت پیش همه این افراد خارج شده و هیچ فرد محبوسی در این تونل وجود ندارد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه هیچ فوتی نداشت و فقط ۲ مصدوم که برای درمان به بیمارستان ولیعصر بافق انتقال یافتند.

بالاکتفی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت در این معدن کاملاً عادی است و نیروهای امداد و نجات نیز محل حادثه را ترک کردند.

وی گفت: علت دقیق حادثه ظرف یک یا دو روز آینده اعلام می‌شود، اما بررسی و گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل شده است.

