گزارشات اولیه؛ نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل معدن کوشک بافق بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی درباره آخرین وضعیت اقدامات در حادثه معدن کوشک بافق گفت: حدود ساعت ۸:۴۰ دقیقه صبح امروز، یکی از تونل‌های معدن به طول ۱۴۲ متر دچار ریزش شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای امداد و نجات عازم محل حادثه شده و اقدامات لازم برای ایمن سازی را انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: حدود ۵۰ کارگر در این تونل حضور داشتند که یک ساعت پیش همه این افراد خارج شده و هیچ فرد محبوسی در این تونل وجود ندارد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه هیچ فوتی نداشت و فقط ۲ مصدوم که برای درمان به بیمارستان ولیعصر بافق انتقال یافتند.

بالاکتفی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت در این معدن کاملاً عادی است و نیروهای امداد و نجات نیز محل حادثه را ترک کردند.

وی گفت: علت دقیق حادثه ظرف یک یا دو روز آینده اعلام می‌شود، اما بررسی و گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل شده است.