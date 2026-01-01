به گزارش خبرگزاری مهر، همسر شهید رحیم مجیدیمهر در سخنانی با اشاره به شهادت همسرش اظهار کرد: به من تسلیت نگویید؛ همسرم متعلق به مکتب شهیدپرور حسین بن علی (ع) است و شهادت، مزد سالها مجاهدت او در راه خدا بود.
وی با بیان اینکه راه شهدا ادامهدار است، افزود: به محضر مقتدایم، امام خامنهای عرض میکنم؛ رحیم من فدای شما، ما خانوادهای هستیم که افتخار میکنیم در مسیر ولایت قدم برداشتهایم و از این مسیر عقبنشینی نخواهیم کرد.
همسر این شهید با اشاره به جنایات دشمنان ملت ایران تصریح کرد: خطاب به نتانیاهوی کودککش و ترامپ قمارباز میگویم که ملت ایران با شهادتها متوقف نمیشود و راه مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: در مسیر دفاع از ولایت و ارزشهای انقلاب اسلامی، تا بزرگ شدن فرزندانم، اگر رهبرم اجازه دهد، خود ادامهدهنده راه همسرم خواهم بود و با همان روحیهای که او داشت، در این مسیر ثابتقدم میمانم.
همسر شهید رحیم مجیدیمهر در پایان تأکید کرد: خون شهدا ضامن عزت و امنیت کشور است و نسل آینده با همین فرهنگ ایثار و مقاومت تربیت خواهد شد.
