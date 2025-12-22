جنگی زهی: ۱۲۵ انشعاب غیرمجاز آب در سراوان شناسایی و قطع شد

سعید جنگی‌زهی به خبرنگار مهر گفت: در پی گشت‌زنی‌های مستمر و پایش شبکه آبرسانی شهری و روستایی، ۱۲۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب در سطح شهرستان سراوان و روستاهای بخش مرکزی شناسایی، قطع و جمع‌آوری شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سراوان افزود: این انشعابات عمدتاً در مصارف غیرمجاز از جمله آبیاری باغات و فعالیت‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت که با تلاش عوامل اجراییات مشترکین، دفتر حقوقی و همکاران واحدهای مرتبط، اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های قانونی پس از جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز تصریح کرد: پس از شناسایی و قطع این انشعابات، برای متخلفان پرونده تشکیل و مطابق آئین‌نامه‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب، اقدامات قانونی و اخذ جرایم در دستور کار قرار گرفت.

جنگی‌زهی ادامه داد: از محل برخورد با انشعابات غیرمجاز، تاکنون مبلغ یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال وصول شده و در ۲۴ فقره پرونده منتج به نتیجه، مجموعاً بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه وصول شده است.