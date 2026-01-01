به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشنسرشت در جلسه بررسی عملکرد مراکز نیکوکاری استان، از توزیع ۱۶ هزار و ۹۷۰ بسته یلدایی میان خانوادههای نیازمند این استان خبر داد و گفت: این اقدام در قالب پویش «یلدای مهربانی» و با مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری و کمیته امداد انجام شد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: پویش یلدای مهربانی با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و ایجاد فضایی آکنده از امید و نشاط در میان مددجویان، در سراسر استان زنجان اجرا شد و تمامی بستهها پیش از شب یلدا در اختیار خانوادههای هدف قرار گرفت.
روشنسرشت با بیان اینکه بستههای یلدایی توزیعشده شامل اقلام معیشتی، میوه، شیرینی و سایر کالاهای ضروری مورد نیاز خانوارها بوده است، افزود: تلاش شد تا این بستهها متناسب با نیاز خانوادههای تحت حمایت تهیه شود تا آنان نیز بتوانند همانند سایر شهروندان، آیین سنتی شب یلدا را با آرامش بیشتری سپری کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به سهم مراکز نیکوکاری در اجرای این طرح، گفت: از مجموع بستههای توزیع شده، ۱۱ هزار و ۹۸۳ بسته توسط مراکز نیکوکاری و با مشارکت مستقیم خیران تهیه و چهار هزار و ۹۸۷ بسته نیز از سوی کمیته امداد استان تأمین و در بین مددجویان توزیع شد.
روشنسرشت همچنین با اشاره به فعالیت ۱۸۲ مرکز نیکوکاری در اجرای پویش «یلدای مهربانی» اظهار داشت: این مراکز با هماهنگی کمیته امداد استان، نقش مؤثری در شناسایی نیازمندان، جمعآوری کمکهای مردمی و توزیع بهموقع اقلام داشتند و تمامی کمکهای نقدی و غیرنقدی خیران با برنامهریزی دقیق، پیش از شب یلدا به دست خانوادههای نیازمند رسید.
وی ضمن قدردانی از همراهی خیران، نیکوکاران و مراکز نیکوکاری استان زنجان، اجرای چنین پویشهایی را نشانهای از روحیه همدلی و نوعدوستی مردم استان دانست و تأکید کرد: استمرار این اقدامات حمایتی میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات معیشتی اقشار کمبرخوردار و تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی در جامعه ایفا کند.
