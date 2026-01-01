محور پیرانشهر - نقده و جاده سرچم به دلیل کولاک مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزش باد و کولاک شدید در محور پیرانشهر نقده (پست دوآب) باعث مسدود شدن این محور ارتباطی شده و گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که بیش از ۵۰ خودرو در این محدودە گرفتار شدهاند.
پلیس راه از رانندگان درخواست کرد تا بهبود شرایط و وضعیت جوی از تردد در این محور خودداری کنند
کولاک برف جاده سرچم را مسدود کرد
مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیهای از مردم و رانندگان خواست به دلیل بارش برف و کولاک شدید در جاده سرچم در بخشی از محدوده شهرستان باروق و شهرستان چاراویماق به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند.
در این اطلاعیه آمده است: ضمن توجه به هشدارهای صادره، در صورت تردد از این محور، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی شامل لاستیک مناسب، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشید و از سالم بودن بخاری ماشین، چراغها و برفپاککن اطمینان حاصل کنید.
