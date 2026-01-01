  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

بازگشایی آزادراه تبریز-زنجان

بازگشایی آزادراه تبریز-زنجان

تبریز- رئیس پلیس‌راه استان آذربایجان شرقی از بازگشایی آزادراه تبریز-زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه روز پنجشنبه با اعلام اینکه ساعتی پیش به جهت بارش برف در اتوبان پیامبر اعظم (ص) (تبریز - زنجان) و کولاک شدید در گردنه آتاجان امکان تردد در این اتوبان غیرممکن بود و با هدف ایمنی سفر و سلامت رانندگان و مسافران این مسیر بسته شد، گفت: در زمان حاضر مسیر بازگشایی شده است و امکان تردد خودروها وجود دارد.

سرهنگ آبراهه در عین حال به هموطنان توصیه کرد: سفرهای ضروری خود را از جاده قدیم تبریز - میانه انجام دهند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده‌های استان و شرایط برف و کولاک در گردنه‌ها، از رانندگان خواست قبل از سفر نسبت به سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو خود مطمئن شده و به همراه خود پوشاک گرم و غذای کنسرو شده، زنجیر چرخ و سوخت کافی داشته باشند.

رئیس پلیس‌راه آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: رانندگان برای پیشگیری از حوادث ناگوار، ضمن حرکت با سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت و از شتاب و تغییر جهت ناگهانی پرهیز و قبل از سفر وضعیت جاده‌ها را از شماره تلفن ۱۱۰ و تلفن گویای ۱۲۰ راهور و ۱۴۱ امداد جاده‌ای استعلام کنند.

کد خبر 6709912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها