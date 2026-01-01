  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۷

اتوبان پیامبر اعظم (ص) بسته شد/تردد از جاده قدیم میانه با رعایت احتیاط

اتوبان پیامبر اعظم (ص) بسته شد/تردد از جاده قدیم میانه با رعایت احتیاط

تبریز-رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: اتوبان تبریز-زنجان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه روز پنجشنبه اظهار داشت: به جهت بارش برف در اتوبان پیامبر اعظم (ص) و کولاک شدید در گردنه آتاجان امکان تردد در این اتوبان غیر ممکن بوده و با هدف ایمنی سفر و سلامت رانندگان و مسافران این مسیر تا اطلاع ثانوی بسته شد.

وی با بیان اینکه رانندگان کلیه وسایط نقلیه جهت ادامه مسیر به جاده قدیم تبریز _ میانه _ زنجان هدایت می‌شوند، تاکید کرد: رانندگان برای تردد باید از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو خود مطمئن و به همراه خود پوشاک گرم و غذای کنسرو شده، زنجیر چرخ و سوخت کافی داشته باشند و حتی‌الامکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان برای پیشگیری از حوادث ناگوار، ضمن حرکت با سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت و از شتاب و تغییر جهت ناگهانی پرهیز و قبل از سفر وضعیت جاده‌ها را از شماره تلفن ۱۱۰ و تلفن گویای ۱۲۰ راهور و ۱۴۱ امداد جاده‌ای استعلام نمایند.

کد خبر 6709881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها