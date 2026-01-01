طبس محور ورود ۷۰ درصد گردشگران خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی پنج شنبه شب در شورای اداری شهرستان طبس با حضور وزیر میراث فرهنگی اظهار کرد: حوزه انتخابیه طبس از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری برخوردار است که تنها بخشی از آن در این سفر کوتاه مورد بازدید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شهرستان طبس دارای چهار اثر ثبت جهانی از جمله کاروانسرای خان و ژئوپارک طبس است، افزود: در این شهرستان ۷۸ اثر ثبت ملی شناسایی شده که نشان‌دهنده جایگاه ویژه طبس در میراث تاریخی کشور است.

برآبادی ادامه داد: بیش از هزار صنعتگر صنایع‌دستی در طبس فعالیت دارند و ۶۳ تأسیسات گردشگری در این شهرستان فعال است.

وی افزود: همچنین حدود ۷۰ درصد گردشگران ورودی به خراسان جنوبی از مسیر طبس وارد استان می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات گردشگری گفت: تاکنون بررسی جامعی درباره مبدأ گردشگران ورودی انجام نشده و بخش عمده‌ای از مسافران، گردشگران عبوری به مقصد مشهد مقدس هستند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی ما افزایش ماندگاری مسافر در شهرستان‌های مسیر به‌ویژه طبس است که این مهم نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت در حوزه سرمایه‌گذاری است.

برآبادی با قدردانی از حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: بیش از دو و نیم برابر اعتبارات تسهیلاتی استان از محل تبصره ۱۸، با دستور وزارتخانه برای شهرستان طبس اختصاص یافته که اقدامی کم‌سابقه در توسعه گردشگری این منطقه محسوب می‌شود.