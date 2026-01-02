بارش برف و باران در راه استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان رستمی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان ایلام از امروز (۱۲ دی‌ماه) تا صبح شنبه، دستخوش ناپایداری‌های آب و هوایی با ورد سامانه جدید با هسته سرد خواهد شد.

وی افزود: رهاورد این سامانه برای استان، بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای است و در نواحی کوهستانی و مرتفع نیز بارش‌ها به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی ایلام با بیان اینکه گستره این بارش‌ها چندان وسیع نیست، یادآور شد: با این وجود، احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها وجود دارد و این وضعیت در نیمه شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت.

رستمی با اشاره به صدور «هشدار سطح زرد» برای این سامانه، توضیح داد: لغزندگی جاده‌ها، آب‌گرفتگی معابر و کُندی در رفت‌وآمد خودروها از پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی است و از این رو رانندگان باید در گذر از مسیرهای برون‌شهری احتیاط کامل را رعایت کنند.

وی در خصوص تغییر دمای هوا نیز گفت: امروز جمعه شاهد کاهش نسبی دمای روزانه خواهیم بود اما تغییر اصلی پس از خروج سامانه رخ می‌دهد.

رستمی تأکید کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، دمای شبانه به شدت افت می‌کند و شرایط برای یخبندان در مناطق سردسیر فراهم می‌شود که این امر موجب افزایش مصرف گاز و حامل‌های انرژی خواهد شد.