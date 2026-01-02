مدیرکل هواشناسی کرمانشاه: هشدار زرد بارش برف و باران صادر شد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، نقشههای پیشیابی نشان میدهند که از بامداد فردا (جمعه ۱۲ دیماه ۱۴۰۴) تا ظهر شنبه، گذر موجی ناپایدار از جو منطقه عبور خواهد کرد.
وی افزود: این سامانه ناپایدار علاوه بر تعدیل دمای هوا که شامل کاهش دمای روزانه و افزایش دمای شبانه است، در بعضی ساعات سبب وزش باد، بارش باران و برف و در پارهای نقاط باعث ایجاد مه فرارفتی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شدت بارشها تصریح کرد: بارشها از فردا تا صبح شنبه در نواحی شمال غرب و غربی استان، به ویژه منطقه اورامانات از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و نکته قابل توجه این است که بارشها افزون بر مناطق سردسیر، بهتدریج در اغلب نواحی معتدل نیز به شکل برف مشاهده میشود.
زورآوند در خصوص منطقه اثر این سامانه بیان کرد: عمده فعالیت این موج در نیمه غربی و نواحی شمالی، بخصوص منطقه اورامانات شامل شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، اسلامآباد غرب، دالاهو و ماهیدشت خواهد بود و با شدت کمتری کرمانشاه، کنگاور و سنقر را نیز در بر میگیرد.
وی در ادامه به موج دوم مخاطرات اشاره کرد و گفت: از بامداد یکشنبه ۱۴ دیماه تا ظهر دوشنبه ۱۵ دیماه، شاهد کاهش محسوس دمای هوا و احتمالاً تشکیل مه تابشی خواهیم بود که عمدتاً مناطق سردسیر و معتدل استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه نسبت به اثرات این مخاطرات هشدار داد و خاطرنشان کرد: افزایش مصرف گاز، لغزندگی جادهها، کاهش دید و کندی در تردد وسائط نقلیه، احتمال بسته شدن جادهها و گردنههای برفگیر، یخبندان نسبتاً گسترده و احتمال افزایش تصادفات جادهای از پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی است.
زورآوند در پایان توصیههایی را به شهروندان و مسئولین ارائه داد و تأکید کرد: احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضروری و کوهنوردی، تسریع در انتقال دامها و محصولات کشاورزی و باغی به اماکن سرپوشیده، مدیریت مصرف انرژی، کنترل دمای گلخانهها و مرغداریها و محافظت از ادوات حساس به دما ضروری است؛ همچنین دستگاههای اجرایی باید آمادگی لازم را داشته و اطلاعرسانی به موقع از طریق رسانههای محلی انجام شود.
