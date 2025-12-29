به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین و در محور شهریار، تهران محدوده شهر قدس نیمهسنگین گزارش شده است.
وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران، بومهن، آزادراه تهران، پردیس، آزادراه تهران، شمال و آزادراه قزوین، رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای کشور اظهار کرد: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران، شمال بارش برف و باران و در آزادراه قزوین، رشت بارش باران گزارش شده است. همچنین در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، مرکزی، فارس، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، یزد، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد بارش برف و باران جریان دارد.
به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، بارش باران نیز در برخی از محورهای استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان گزارش شده است.
وی درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محورهای بانه، سقز، سردشت، مهاباد و تیران، داران تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
سرهنگ محبی همچنین از انسداد محورهای غیر شریانی شامل دوآب، بلده (رفت و برگشت)، سروآباد، پاوه (گردنه تته)، سیسخت، پادنا (رفت و برگشت)، پونل، خلخال، شاهیندژ، تکاب، بوئینمیاندشت، خوانسار، کوهرنگ، مسجدسلیمان (گردنههای چری و شاهمنصوری) و بوکان، مهاباد (قرهبلاغ) خبر داد.
به گفته وی، محور گنجنامه، تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و با رعایت مقررات، تجهیزات ایمنی بهویژه در محورهای برفی و بارانی را همراه داشته باشند.
