به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی جام جهانی فجیره امارات یکی از اولین رویدادهای تقویم فدراسیون جهانی شمشیربازی در سال جدید میلادی است که از ۱۹ دی آغاز می شود.

این مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان اسلحه اپه برگزار می شود و ایران هم در آن نماینده خواهد داشت.

بر اساس فهرست بازیکنان شرکت کننده در جام جهانی فجیره امارات، بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی و محمد رحیمی شمشیربازان اعزامی ایران به این رقابت ها هستند. در بخش زنان اما تنها ۳ نماینده اعزام می شود، فاطمه خراسانی، ریحانه رضایی و سارا سیدرضایی نفرات اعزامی هستند.

این در حالی است که جام جهانی فجیره امارات در هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود و قرار است نمایندگان اعزامی ایران هم در هر دو بخش با حریفان شان رقابت داشته باشند اما مشخص نیست چرا در بخش زنان تنها ۳ نماینده اعزام می شود.