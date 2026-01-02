مهرزاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم بازدیدهای نظارتی واحدهای خبازی در شهر سمنان خبر داد و اظهار داشت: هدف این بازرسیها نظارت بر بازار و کیفیت عرضه نان در سمنان است.
وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی به صورت منظم و مستمر از خبازیهای سطح شهر حتی در ایام تعطیل در دستور کار ستاد تنظیم بازار شهرستان قرار دارد.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سمنان، ادامه داد: تقویت نظارت بر فعالیت نانواییها در راستای بهبود کیفیت نان تولیدی و افزایش رضایت مصرفکنندگان در سطح شهر انجام میشود.
کاظمی تصریح کرد: این اقدام ضمن کنترل قیمتها و بررسی نحوه عرضه، ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان را نیز در پی خواهد داشت.
وی افزود: استمرار این نظارتها نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات احتمالی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارد.
