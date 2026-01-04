رضا محمد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام بازرسی از اصناف ایلام گفت: در این بازرسی‌ها تعداد ۱۳۴۳ پرونده به ارزش ۶۱۲ میلیارد ریال به دنبال بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک در استان تشکیل و به مراجع مرتبط ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: ایلام با برخورداری از ۴۸ هزار واحد صنفی، جامعه بزرگ و منسجمی را در خود جای داده که مدیریت آن بر عهده ۹۲ اتحادیه صنفی است.

رحیمی افزود: در استان بیش از ۱۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای و ۱۰ فروشگاه بزرگ در سطح استان فعال هستند که نقش کلیدی در تأمین کالا دارند.

وی تصریح کرد: با تشکیل گروه‌های مجازی و پایش لحظه‌ای، هرگاه از شهرستانی خبری مبنی بر کمبود کالایی برسد در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق شعبه مرکزی یا انبارها تأمین کالا انجام می‌شود تا مردم معطل نمانند.

وی گفت: بازرسان ما به صورت لحظه‌ای فضای مجازی و گزارش‌های مردمی در سامانه ۱۲۴ را رصد می‌کنند.

مدیر کل صمت استان ایلام گفت: با اینکه تخلف هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد اما با هرگونه سوءاستفاده از جمله «فروش اجباری» کالا همراه با برنج و یا روغن به مردم برخورد قاطع می‌شود و مردم می‌توانند در صورت مشاهده چنین تخلفی گزارش لازم را ارائه دهند تا برخورد قانونی انجام شود.