به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در نشست کارگروه گندم، آرد و نان و کارگروه تنظیم بازار شهرستان دیلم با اشاره به اهمیت تنظیم بازار اظهار کرد: تنظیم بازار به‌صورت مستقیم بر معیشت و رفاه مردم تأثیرگذار است و نظارت مستمر بر روند عرضه کالاها و خدمات باید با جدیت دنبال شود.



وی بر لزوم تشدید بازرسی از واحدهای صنفی، بررسی سلامت و کیفیت کالاهای عرضه‌شده، شناسایی دلایل تفاوت قیمت‌ها، نرخ‌گذاری صحیح همراه با درج قیمت مصرف‌کننده و جلوگیری از گران‌فروشی تأکید کرد.



فرماندار دیلم همچنین حضور مستمر و مؤثر بازرسان دستگاه‌های مرتبط در سطح بازار را ضروری دانست و افزود: برخورد قانونی با متخلفان، نصب پلاکارد و پلمب واحدهای صنفی متخلف در چارچوب مقررات، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.



وی با قدردانی از پیگیری‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم و استمرار فعالیت واحدهای خبازی، بر لزوم توسعه، تنوع‌بخشی و ارتقای کیفیت نان تولیدی در شهرستان تأکید کرد.



کاظمی همچنین از برنامه‌ریزی و هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت و همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه شامل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان، اماکن عمومی، بسیج اصناف، شبکه دامپزشکی و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اجرای برنامه‌های نظارتی و گشت‌های مشترک بازار تقدیر کرد.



در این نشست که با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و سایر اعضای کارگروه برگزار شد، مسائل مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، وضعیت بازار، کیفیت نان و راهکارهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.