به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، شرکت گروه تولید گرافن (Graphene Manufacturing Group – GMG) در تازه‌ترین به‌روزرسانی کسب‌وکار خود، از پیشرفت چشمگیر در روند تجاری‌سازی محصول گرافنی THERMAL-XR® ENHANCE خبر داد؛ پیشرفتی که با دریافت و پذیرش شرایط «اعلامیه رضایت» از سوی آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا (EPA) رسمیت یافته است. این مجوز در چارچوب فرآیند «اطلاعیه پیش‌تولید» صادر شده و به گفته مدیران GMG، یک نقطه عطف راهبردی برای عرضه رسمی این محصول در بازار آمریکا به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام GMG، شرایط تأییدشده از سوی EPA نشان می‌دهد که این نهاد نظارتی، مسیر ورود پوشش گرافنی THERMAL-XR® ENHANCE به بازار آمریکا را هموار کرده است. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار پوشش‌های مورد استفاده در سامانه‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع، نقش کلیدی در برنامه‌های توسعه‌ای GMG دارد و دریافت این مجوز، جایگاه شرکت را برای رقابت در سطح جهانی تقویت می‌کند.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین محموله از محصول THERMAL-XR® ENHANCE پس از دریافت نسخه نهایی و امضاشده اعلامیه رضایت EPA، به شرکت نو-کالگون (Nu-Calgon) ارسال خواهد شد. این محصول قرار است از طریق شبکه توزیع نو-کالگون و با نام تجاری «CoolWorx® با پشتیبانی گرافن GMG» به بازار عرضه شود. انتظار می‌رود اعلامیه نهایی EPA در ابتدای سال جدید میلادی تکمیل شود و ارسال محموله‌ها بلافاصله پس از آن آغاز گردد.

مدیران GMG تأکید دارند که همکاری با نو-کالگون، یکی از بازیگران باسابقه در بازار مواد مصرفی صنعت تهویه مطبوع، نقش مهمی در سرعت‌بخشی به نفوذ این محصول در بازار آمریکا دارد. این همکاری نه‌تنها دسترسی به شبکه توزیع گسترده را فراهم می‌کند، بلکه اعتماد مشتریان صنعتی را نیز نسبت به فناوری‌های نوین مبتنی بر گرافن افزایش می‌دهد.

کریگ نیکول، مدیرعامل و مدیر اجرایی GMG، در واکنش به این دستاورد، آن را «بسیار مهم و تعیین‌کننده» توصیف کرده و گفته است: «دریافت شرایط تأیید برای فروش محصول در بزرگ‌ترین بازار پوشش‌های HVAC جهان، یعنی ایالات متحده آمریکا، یک دستاورد بزرگ برای GMG محسوب می‌شود. این موفقیت به ما امکان می‌دهد از طریق شریک توزیعی قدرتمند خود، نو-کالگون، حضور تجاری مؤثری در این بازار داشته باشیم.»

در همین حال، جک پرکوفسکی، رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف هیئت‌مدیره GMG، نیز با اشاره به مسیر دو ساله اخذ این مجوز اظهار داشته است: «این دستاورد برای GMG بسیار ارزشمند است. طی دو سال گذشته، GMG و نو-کالگون مراحل پیچیده تأیید EPA را با دقت و پشتکار طی کردند و اکنون دیدن صدور شرایط اعلامیه رضایت، بسیار امیدوارکننده است. این گام برای توسعه شرکت اهمیت زیادی دارد، زیرا آمریکا بازار بسیار بزرگی برای پوشش‌های تهویه مطبوع است و نو-کالگون نیز یک شریک توزیعی ممتاز به شمار می‌رود.»

پوشش گرافنی THERMAL-XR® ENHANCE با هدف بهبود انتقال حرارت و افزایش بهره‌وری انرژی در سیستم‌های تهویه طراحی شده و انتظار می‌رود با ورود به بازار آمریکا، توجه شرکت‌های فعال در حوزه ساختمان، صنایع سرمایشی و مدیریت انرژی را به خود جلب کند. تحلیل‌گران بر این باورند که دریافت مجوز EPA، علاوه بر جنبه حقوقی و نظارتی، پیام روشنی به بازار ارسال می‌کند؛ پیامی مبنی بر آمادگی این فناوری برای استفاده گسترده صنعتی.

با این موفقیت، GMG یک گام دیگر به تحقق راهبرد خود برای تجاری‌سازی محصولات گرافنی در مقیاس جهانی نزدیک شده است؛ راهبردی که بر پیوند نوآوری فناورانه با شبکه‌های توزیع قدرتمند و بازارهای بزرگ بین‌المللی استوار است.