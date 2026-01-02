۱۶۵ نماینده مجلس پشت طرح اصلاح قانون حریم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سبحان‌الله علیپور، مدیرکل حریم شهر تهران درباره وضعیت حریم پایتخت اظهار کرد: طبق طرح جامع مصوب تهران در سال ۱۳۸۶، گستره حریم پایتخت حدود ۶ هزار کیلومتر مربع تعیین شده و در طرح راهبردی حریم پایتخت مصوب سال ۱۳۹۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این گستره ۶ هزار کیلومتر مربعی پهنه‌بندی شد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۵ که دبیر وقت شورای عالی شهرسازی این مصوبه را به شهردار وقت تهران ابلاغ کرد، کشاکش بین استانداری و مدیریت شهری ادامه داشت و در عمل تحقق کامل این ۶ هزار کیلومتر مربع میسر نشد. آنچه در اختیار شهرداری تهران بود، حدود ۱۳۰۰ کیلومتر مربع به لحاظ میدانی و عملیاتی بود.

مدیرکل حریم شهر تهران تاکید کرد: مستندات و تصاویر ماهواره‌ای تفاوت حفظ و صیانت از حریم پایتخت توسط شهرداری و دستگاه‌های دیگر را در مرزهای تداخل‌دار به وضوح نشان می‌دهد.

علیپور درباره اقدامات سال ۱۴۰۲ توضیح داد: استاندار وقت تهران با صدور ابلاغیه‌ای اختیار مدیریت بخش‌هایی از حریم خارج از محدوده شهرها در گستره ۶ هزار کیلومتر مربع را به شهرداری تهران سپرد. لذا موضوع صیانت از حریم پایتخت با هدف تحقق مدیریت یکپارچه و ایجاد سازمان حریم پایتخت با همکاری استانداری و فرمانداری‌ها و با محوریت شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت تا حفاظت کامل از حریم پایتخت محقق شود.

وی افزود: متأسفانه با تغییر استاندار در سال ۱۴۰۳، ابلاغیه قبلی لغو شد که باعث گسترش بلاتکلیفی و سوءاستفاده‌های گسترده در حریم پایتخت و باعث افزایش چالش‌های کمربند سبز پایتخت و مخاطرات زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیتی مرتبط شد.

مدیرکل حریم شهر تهران درباره رویکرد برخی دستگاه‌ها های اجرایی ذیربط گفت: جریان خاصی عملاً پایتخت را فاقد حریم ولی شهرهای اقماری را دارای حریم می‌داند که طی مکاتباتی از سوی مدیریت شهری، آسیب شناسی کارشناسی و دقیق مرز تقسیمات کشوری به دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور و استانداری تهران منعکس شده است.

وی درباره اقدامات جاری مدیریت شهری توضیح داد: مجموعه مدیریت شهری با همکاری مجلس و نهادهای مرتبط در حال پیگیری اصلاح ماده ۲ قانون تعاریف مصوب سال ۱۳۸۴ است تا مشکل حریم تهران به صورت قانونی و همیشگی حل شود. بیش از ۱۶۵ نماینده مجلس شورای اسلامی این موضوع را با امضای طرح اصلاح قانون در دستور کار قرار داده‌اند و نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده تا از هرگونه اقدام جدیدی که حریم شهرها به ویژه پایتخت را خدشه‌دار کند، خودداری شود.

وی همچنین بر مکاتباتی با وزرای راه و شهرسازی و کشور درخصوص ضرورت لغو مقرره‌های اخیر در خصوص حریم پایتخت پرداخت و اظهار امیدواری کرد با مدیریت صحیح حریم بتوان از حقوق پایتخت و پایتخت‌نشینان به درستی صیانت کرد.