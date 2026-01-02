افتتاحیه هشتمین جشنواره جهانی «روح النبوه» از سوی آستان مقدس عباسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مقدس عباسی مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره جهانی فرهنگی «روح النبوه» ویژه بانوان را برگزار کرد.

این جشنواره که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، از سوی شعبه مدارس دینی الکفیل زنان وابسته به دفتر متولی شرعی امور زنان آستان مقدس عباسی برگزار می‌شود. شعار این دوره از جشنواره، «فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) گردآورنده دو نور: نبوت و امامت» و با عنوان «فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها): ساختن آگاهی و زنده‌سازی ارزش‌ها» انتخاب شده است.

در مراسم افتتاحیه، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد الصافی، متولی شرعی آستان قدس عباسی، مصطفی مرتضی آل ضیاالدین، تولیت این آستان، مسئولان و رؤسای بخش‌های مختلف آستان عباسی، شخصیت‌های رسمی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و هیأت‌های زنان از کشورهای لبنان، تونس، ایران، افغانستان، اندونزی، کویت، عربستان سعودی، عمان و بحرین حضور داشتند.

برنامه افتتاحیه شامل بخش‌های فرهنگی و هنری بود که با سخنرانی متولی شرعی آستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد الصافی آغاز شد. در ادامه، تواشیح «الثقلین» اجرا شد و فیلم مستندی به نمایش درآمد که بر مهم‌ترین فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تلاش‌های بخش‌ها و مراکز زنان آستان عباسی در زمینه‌های آگاهی‌بخشی، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی تأکید داشت.

از دیگر بخش‌های برنامه، قرائت شعری با عنوان «علی عنق زجاجة لم یخدشها الضوء» (بر گردن شیشه‌ای که نور آن را نخراشیده) توسط «تهانی الصبیح» شاعره عربستانی بود. همچنین، در این مراسم از تعدادی از خانواده‌های شهدا تجلیل به عمل آمد تا از فداکاری‌های آنان تقدیر و جایگاه والای آنان در حافظه ملی و اجتماعی مورد تأکید قرار گیرد.