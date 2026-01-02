صادقی: جشنواره تئاتر معلولان زاگرس جشن عشق، آزادی و خلاقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، قطبالدین صادقی صبح جمعه در آئین اختتامیه نهمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت زاگرس در سنندج، اظهار کرد: یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه امروز، بحران عشق و ناتوانی در دوست داشتن یکدیگر است و ریشه بسیاری از خشونتها، حسادتها و نابسامانیهای اجتماعی، فقدان همین مفهوم انسانی است.
وی با بیان اینکه حسادت پیش از آنکه دیگری را بیازارد، روح انسان حسود را فرسوده میکند، افزود: انسان بدون تجربه عشق، آزادی و خلاقیت، به سعادت نمیرسد و این سه، ارکان اساسی خوشبختی انسان هستند.
این استاد تئاتر با اشاره به جایگاه آزادی در شکوفایی انسان تصریح کرد: آزادی به معنای حق انتخاب، تخیل و اندیشیدن است و بدون آن، حتی برخورداری از امکانات مادی نیز ارزشی نخواهد داشت.
صادقی خلاقیت را چهارمین رکن اساسی خوشبختی دانست و گفت: خلاقیت تنها محدود به هنر نیست؛ مدیریت، خانواده و زیست اجتماعی نیز بدون خلاقیت به بنبست میرسد و هر جامعهای که این فضیلت را نادیده بگیرد، دچار رکود و فروپاشی خواهد شد.
وی با اشاره به سابقه همراهی خود با جشنواره تئاتر معلولان از سال ۱۳۸۲ خاطرنشان کرد: این جشنواره روندی رو به رشد و تکاملی داشته و امروز با افتخار میتوان گفت آثار ارائهشده در این دوره، از نظر کیفیت، خلاقیت و جسارت هنری، حتی در مواردی فراتر از تئاتر حرفهای پایتخت بوده است.
این کارگردان در پایان با تبریک به تمامی هنرمندان شرکتکننده گفت: مهمترین دستاورد این جشنواره، ارتقای کیفی آثار و افزودن چیزی نو به جهان هنر است؛ چراکه رسالت هنر، تنها حفظ وضعیت موجود نیست، بلکه افزودن معنا، عشق و خلاقیت به زندگی انسانها است.
