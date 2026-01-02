  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

حجت الاسلام صالحیان: آستارا آماده میزبانی از معتکفان رجبیه است

حجت الاسلام صالحیان: آستارا آماده میزبانی از معتکفان رجبیه است

آستارا– رئیس ستاد اعتکاف آستارا از فراهم شدن زمینه برگزاری این آیین معنوی در شش مسجد این شهرستان خبر داد و بر اهمیت آن در تقویت هویت دینی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف یکی از سنت‌های اصیل اسلامی است که فرصتی برای خلوت با خدا، بازنگری در رفتار فردی و اجتماعی و تقویت روحیه معنویت‌گرایی فراهم می‌کند و در سال‌های اخیر با استقبال گسترده جوانان و نوجوانان همراه بوده است.

امام جمعه آستارا با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد اعتکاف شهرستان گفت: امسال مراسم اعتکاف در شهرستان آستارا در شش مسجد برگزار می‌شود که در شهر آستارا، مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه دختران دانش‌آموز و مسجد عباسیه برای دانش‌آموزان پسر در نظر گرفته شده و مسجد جامع آستارا نیز محل برگزاری اعتکاف ویژه آقایان خواهد بود و در بخش عباس‌آباد نیز بانوان در مسجد امام حسین (ع) معتکف می‌شوند.

وی افزود: همچنین در شهر لوندویل، مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) برای خواهران و مسجد جامع لوندویل برای برادران تعیین شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان آستارا با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان مردم به فضاهای عبادی گفت: چهار مسجد در شهر آستارا و دو مسجد در شهر لوندویل برای اعتکاف رجبیه اختصاص یافته تا شهروندان لوندویل مجبور به طی مسافت طولانی برای حضور در این مراسم نباشند و بتوانند در نزدیک‌ترین مسجد محل سکونت خود در این آئین عبادی شرکت کنند.

صالحیان با اشاره به استقبال روزافزون جوانان از برنامه‌های معنوی افزود: ستاد اعتکاف شهرستان تلاش کرده است با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مردمی، برنامه‌های معرفتی، سخنرانی، حلقه‌های پاسخ به شبهات و محافل انس با قرآن را برای معتکفان تدارک ببیند تا این فرصت معنوی با بهره‌مندی بیشتر همراه باشد.

کد خبر 6710196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها