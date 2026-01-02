حجت الاسلام صالحیان: آستارا آماده میزبانی از معتکفان رجبیه است

حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف یکی از سنتهای اصیل اسلامی است که فرصتی برای خلوت با خدا، بازنگری در رفتار فردی و اجتماعی و تقویت روحیه معنویتگرایی فراهم میکند و در سالهای اخیر با استقبال گسترده جوانان و نوجوانان همراه بوده است.
امام جمعه آستارا با اشاره به برنامهریزی ستاد اعتکاف شهرستان گفت: امسال مراسم اعتکاف در شهرستان آستارا در شش مسجد برگزار میشود که در شهر آستارا، مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه دختران دانشآموز و مسجد عباسیه برای دانشآموزان پسر در نظر گرفته شده و مسجد جامع آستارا نیز محل برگزاری اعتکاف ویژه آقایان خواهد بود و در بخش عباسآباد نیز بانوان در مسجد امام حسین (ع) معتکف میشوند.
وی افزود: همچنین در شهر لوندویل، مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) برای خواهران و مسجد جامع لوندویل برای برادران تعیین شده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان آستارا با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان مردم به فضاهای عبادی گفت: چهار مسجد در شهر آستارا و دو مسجد در شهر لوندویل برای اعتکاف رجبیه اختصاص یافته تا شهروندان لوندویل مجبور به طی مسافت طولانی برای حضور در این مراسم نباشند و بتوانند در نزدیکترین مسجد محل سکونت خود در این آئین عبادی شرکت کنند.
صالحیان با اشاره به استقبال روزافزون جوانان از برنامههای معنوی افزود: ستاد اعتکاف شهرستان تلاش کرده است با همکاری دستگاههای فرهنگی و مردمی، برنامههای معرفتی، سخنرانی، حلقههای پاسخ به شبهات و محافل انس با قرآن را برای معتکفان تدارک ببیند تا این فرصت معنوی با بهرهمندی بیشتر همراه باشد.
