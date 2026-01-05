امام جمعه دشتستان:حضور مادران در اعتکاف الگویی برای تربیت نسل مؤمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در جمع معتکفین خواهر در مسجد جامع اهلالبیت (ع)، ضمن تبریک این ایام نورانی و گرامیداشت میلاد حضرت امیرالمومنین علی (ع)، اعتکاف را فرصتی برای بازگشت به خویشتن برشمرد و گفت: اعتکاف تمرین بندگی و فرصتی برای بازنگری در زندگی است. با دعا و مناجات، دلهایتان را آرام کنید و با قرآن، مسیر زندگی را روشن سازید.
وی با اشاره به حضور مادران در کنار دخترانشان در این اجتماع معنوی افزود: این حضور، نشانهای از انتقال فرهنگ معنویت و تربیت دینی به نسلهای آینده است. بانوان با اعتکاف نه تنها خودسازی میکنند، بلکه جامعهای مؤمن و فرزندانی اهل اخلاق و مقاومت تربیت مینمایند.
امام جمعه دشتستان همچنین با تأسی از سیره حضرت زهرا (س)، مادران را ستونهای اصلی خانواده توصیف و تأکید کرد: همانگونه که حضرت زهرا سلاماللهعلیها الگویی جاودان برای همه زنان جهان شد، شما نیز میتوانید با حضور معنوی خود در اعتکاف و انتقال این روحیه به فرزندان، نسلی مؤمن، دانا و مقاوم بسازید.
گفتنی است امسال برنامه اعتکاف در دشتستان با رویکرد گروهبندی و هدفمندی سنی در مساجد مختلف برگزار میشود و مراسم مسجد جامع اهلالبیت (ع) ویژه گروه مادر-دختری تدارک دیده شده است.
