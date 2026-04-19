روایت اهالی فرهنگ و هنر در «ایرانِ امام‌ رضا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه دو سیما، همزمان با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، ویژه‌برنامه گفتگومحور «ایرانِ امام‌ رضا» محصول گروه معارف شبکه دو سیما از ۳۰ فروردین، هر روز حوالی ساعت ۱۸ تا ۲۰ از این شبکه روانه آنتن می‌شود. این برنامه‌ با حضور چهره‌های شاخص فرهنگی، هنری و مذهبی همراه خواهد بود.

این ویژه‌برنامه با اجرای نیما کرمی و روایت آیتم‌های مربوط به حضرت آقا توسط حامد عسگری تلاش دارد با نگاهی آرام و تأمل‌برانگیز، روایت‌های عینی مهمانان را از تلاقی سه محور محتوایی ایران، امام رضا (ع) و رهبر شهید به تصویر بکشد. هر گفتگو بر اساس سوژه و ماهیت مهمان، بر یکی از این اضلاع تمرکز بیشتری خواهد داشت.

«ایران امام‌ رضا» با هدف واکاوی تجربه زیسته مهمانان در مواجهه با این سه محور در دوران جنگ رمضان و پس از آن، به تبیین نقش آنان در تولید آثار و فعالیت‌های تأثیرگذار در این مسیر می‌پردازد.

در فهرست مهمانان، نام‌هایی از عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله احمد واعظی و حسین طاهری مداح، مهدی سیار، میلاد عرفان‌پور، حسین مودب و ... به عنوان شاعر، حسین حقیقی و محمد اصفهانی خواننده، هنرمندان تجسمی چون حسن روح‌الامین و دیگر چهره ها چون محمدرضا شریفی‌نیا و نجم‌الدین شریعتی حضور دارند.