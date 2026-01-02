تلاش چند روزه برای ایجاد آشوب در هرمزگان؛ بازاریان صف خود را جدا کردند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اعتراض داشتن به خصوص به وضعیت فعلی بازار، امری طبیعی است که اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت شناخته است و طی روزهای گذشته به شکل کاملاً محدود و مسالمت آمیز در شهر بندرعباس و قشم شاهد استفاده از آن در شهرهای بندرعباس و قشم بودیم اما در اثنای این اعتراض بازاریان، عده‌ای سودجو و فرصت طلب که تعداد آن‌ها به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد تلاش کردند تا با بر هم زدن نظم عمومی فعالیت روزانه را مختل کرده و خواست بازاریان را به سمت آشوب ببرند که با درایت و تدبیر بازاریان و حضور میدانی پلیس در قشم و درگهان این موضوع مدیریت شد.

بازاریان صف خود را جدا کردند

در این بین مدیران بازارها و مجتمع‌های تجاری شهر درگهان با صدور بیانیه‌ای از تلاش مسئولین در شنیدن مطالباتشان و جلوگیری از سواستفاده برخی عناصر تشکر کردند.

بیانیه مدیران بازارها و مجتمع‌های تجاری شهر درگهان

مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از فرماندار پرتلاش، دادستان مردمی، نیروی مقتدر و خدوم انتظامی، بسیجیان جان‌برکف، دستگاه‌های قضائی، امنیتی و اطلاعاتی شهرستان، همچنین مدیریت امور درگهان و شهرداری درگهان اعلام می‌دارند.

بی‌تردید تلاش‌ها، هوشیاری، تدبیر و حضور به‌موقع این عزیزان، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در برقراری نظم و امنیت، بازگشت آرامش به شهر و بازارهای درگهان داشته و موجب دلگرمی و اطمینان خاطر شهروندان و فعالان اقتصادی گردیده است.

همچنین از کسبه فهیم، صبور و همراه شهر درگهان که با درک شرایط، همکاری و همراهی شایسته، ما را در عبور از این مقطع یاری رساندند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمائیم.

از خداوند متعال برای همه این عزیزان، سلامتی، توفیق روزافزون و عزت مسئلت داریم و صمیمانه خداقوت می‌گوئیم.

مدیران بازارها و مجتمع‌های تجاری شهر درگهان

در بندرعباس چه خبر است؟

در شهر بندرعباس نیز طی شب‌های گذشته تلاش‌هایی توسط افرادی که تعداد بسیار محدودی داشتند برای بر هم زدن نظم عمومی انجام شده است اما حضور پلیس اجازه نداده است که این افراد بتوانند به اهداف خود برسند و فعالیت‌های مردم و کسبه در حال انجام است.

نکته قابل توجه در رابطه با بندرعباس این است که تلاش‌ها برای بر هم زدن نظم عمومی در نقاطی از شهر اتفاق می‌افتد که حداقل ۱۰ کیلومتر از بازار بندرعباس فاصله دارد و هیچ ربطی به اعتراضات صنفی ندارد.