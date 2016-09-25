ایجاد تشنج در بازار در شان بازاریان هرمزگان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی بندرعباس، حسین هاشمی تختی در نشست هم اندیشی با بازاریان که در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به ناآرامی های اخیر در بازارهای هرمزگان در راستای مبارزه با قاچاق کالا، گفت: ایجاد تشنج در بازار در شان بازار و بازاریان استان نیست و اذهان عمومی را نسبت به بازاریان بدبین خواهد کرد.

هاشمی تختی افزود: بازار مسلمین حرمت دارد و اگر بناست جمع آوری اجناس قاچاق از مغازه‌ها و خرده فروشان آغاز شود باید از بازارهای تهران، شیراز، کرمان و دیگر استان‌ها نیز جمع آوری شود.

وی افزود: تعرفه‌های بالا و عوارض گمرکی و به دنبال آن قوانین دست و پاگیر اداری انگیزه بسیاری از تجار را برای تجارتی سالم از بین برده است و باید قوانین طوری باشند که هم به تجار انگیزه دهد و هم جلوی پدیده قاجاق را بگیرد.

هاشمی تختی ادامه داد: جمع آوری دو طاقه پارچه از یک مغازه را نمی گویند مبارزه با قاچاق بکله متولیان امر باید مبارزه با قاچاق را از باندهای سازمان یافته آغاز کنند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به کشور ماست، افزود: یکی از ضربه هایی که دشمن با تمام قوا سعی دارد به کشور ما وارد سازد همین ضربه اقتصادی است که می توان با تولیدات داخلی با کیفیت و به حرکت درآوردن چرخ های صنعت، اقتصاد کشور را شکوفا کرد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی افزود: مبارزه با قاچاق حق است و باید اجرا شود اما نحوه اجرای آن باید اصولی و صحیح باشد نباید به مردم استرس وارد ساخت و یا حرمت بازار و بازاریان را زیرپا گذاشت بلکه باید قوانینی لحاظ شود که هم برای مردم و هم برای بازاریان به صرفه باشد.