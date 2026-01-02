به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی لرستان در بیانیهای اعلام کرد:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرماندهی انتظامی استان لرستان، ضمن درک صحیح دغدغهها و مطالبات معیشتی و صنفی بازاریان شریف، اصناف محترم و عموم مردم عزیز استان، بر حق قانونی شهروندان در بیان مطالبات و نگرانیهای خود در چارچوب قانون تأکید مینماید و همواره خود را از بطن مردم، همراه مردم و در کنار آنان میداند.
درعینحال، لازم است مرزبندی روشنی میان مردم مؤمن، فهیم و قانونمدار با عناصری که آگاهانه یا ناآگاهانه در صف پیادهنظام دشمنان این مرزوبوم و تحت القائات رسانههای معاند و تروریستی قرار گرفتهاند، صورت پذیرد؛ افرادی که با تعرض به اموال عمومی، ایجاد ناامنی، اقدامات خشونتآمیز و بعضاً مسلحانه علیه مقرهای انتظامی، موجب خسارات جانی و مالی شدهاند؛
تعرض به جان، مال و امنیت مردم و حمله به اماکن دولتی، غیردولتی، مراکز نظامی، انتظامی و … خطقرمز بوده و هرگونه اقدام در این مسیر بههیچوجه قابلاغماض نخواهد بود.
بدینوسیله هشدار داده میشود که دوران مماشات با عناصر اخلالگر و وابسته به جریانهای معاند به پایان رسیده و در صورت هرگونه تجمع، تحرک یا اقدام غیرقانونی از سوی این افراد، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
در پایان، از همکاری، همراهی و هوشیاری مردم شریف، مؤمن و فهیم استان لرستان در شناسایی آمران و عاملان این اقدامات ضد امنیتی صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و اطمینان میدهیم که امنیت پایدار استان، با همدلی مردم و اقتدار قانون، باقدرت حفظ خواهد شد.
نظر شما