شیخی زاده: مشکلات کشور با همبستگی داخلی قابل حل است

محمد رسول شیخیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مواضع اخیر رئیسجمهور ایالات متحده درباره تحولات داخلی ایران، اظهار کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که تهدید و مداخله خارجی همواره به ضرر مردم تمام شده و هیچ کشوری از این مسیر به آرامش و پیشرفت نرسیده است.
وی با بیان اینکه تحریمها بدون تردید بر اقتصاد کشور اثرگذار بودهاند، افزود: ترامپ اگر میتوانست کشور خود را سامان میداد.
وی با اشاره به تأثیر ۱۰۰ درصدی تحریمها بر گرانی و وضعیت معیشت مردم، اضافه کرد: نمیتوان همه نابسامانیها را به تحریمها نسبت داد، بخش عمده گرانیها، کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات بازار ارز و کالاهای اساسی، نتیجه ضعف برنامهریزی، سوءمدیریت، نبود سیاستهای شفاف و وجود رانت و انحصار در برخی حوزهها است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقتی منافع عمومی تحتالشعاع منافع گروههای خاص قرار میگیرد، فشار اصلی آن متوجه مردم میشود و طبیعی است که جامعه نسبت به این وضعیت واکنش نشان دهد.
اعتراض حق مردم است، شنیدن صدای آنها وظیفه مسئولان
شیخیزاده با تفکیک میان اعتراض اجتماعی و مداخله خارجی تصریح کرد: اعتراض، حق طبیعی مردم است و هیچکس نمیتواند این حق را از آنها بگیرد.
وی یادآور شد: مردم بهتر از هر کسی میدانند چگونه مطالبات خود را بیان کنند و مسئولان نیز باید با سعهصدر و بدون نگاه از بالا، شنونده صدای جامعه باشند.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از بغض، کینه و دوقطبیسازی در جامعه گفت: هیچکس بهتر از خود مردم دلسوز این کشور نیست و راه عبور از مشکلات، همدلی، تکیه بر توان داخلی و اعتماد به مردمی است که اگر نقد میکنند، از سر دلسوزی و تعلق خاطر به ایران است.
