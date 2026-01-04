به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت، ائمه جمعه، شورای افتاء و طلاب اهل سنت کردستان با صدور بیانیهای اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و بر حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر توطئههای استکبار جهانی تأکید کردند.
در پی اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا، جامعه روحانیت اهل سنت این استان با انتشار بیانیهای قاطع، این مواضع را تلاشی آشکار برای تفرقهافکنی، ایجاد ناامنی و خدشهدار کردن استقلال جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ادعای حمایت از مردم ایران از سوی دولتی که کارنامهای مملو از نقض حقوق بشر، جنگافروزی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه ملتها دارد، چیزی جز نفاق، فریب افکار عمومی و وارونهنمایی واقعیتها نیست.
امضاءکنندگان این بیانیه با تأکید بر اصل حاکمیت ملی اعلام کردند: جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل و مقتدر است و هرگونه مداخله بیگانگان در امور داخلی آن، توهین به عزت، آگاهی و اراده ملت ایران محسوب میشود. آنان تصریح کرد: مسائل کشور تنها در چارچوب قانون، با حفظ وحدت ملی و اتکا به ظرفیتهای داخلی قابل حل و فصل است.
در پایان این بیانیه، جامعه روحانیت اهل سنت کردستان با دعوت آحاد مردم به هوشیاری، بر ضرورت ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان و حفظ انسجام و همبستگی ملی تأکید کرده است.
نظر شما