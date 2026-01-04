صلاح قاسمه کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اظهارات اخیر رئیسجمهور ایالات متحده درباره اعتراضات داخلی ایران، گفت: تحریمهای غیرقانونی و فشارهای اقتصادی آمریکا عامل اصلی افزایش گرانی و کاهش قدرت خرید مردم بوده است و این سیاستها با هدف ایجاد نارضایتی و همراه کردن مردم ایران با رویکردهای واشنگتن طراحی شدهاند، اما ملت ایران با بصیرت و مقاومت توانستهاند مانع تحقق اهداف مداخلهجویانه آمریکا شوند.
وی با اشاره به تفاوت اعتراض اجتماعی و دخالت خارجی افزود: اعتراض بخشی از مردم نسبت به مسائل اقتصادی یا اجتماعی، موضوعی داخلی است و دولت موظف به پاسخگویی و ارائه راهحل در چارچوب قانون بوده و این امر هیچ نیازی به حمایت یا دخالت بیگانگان ندارد و هرگونه مداخله خارجی مصداق دخالت آشکار در امور داخلی کشور خواهد بود.
دخالت نیروی خارجی راه حل مطالبات اقتصاد بازاریان نیست
قاسمه همچنین به مطالبات اقتصادی بازاریان اشاره کرد و گفت: بازاریان ایران خواستار حل سریع مشکل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال هستند و دولت موظف به پاسخگویی است و این موضوع ارتباطی با بیگانگان ندارد و دخالت نیروی خارجی هرگز راهحل نخواهد بود.
این کارشناس سیاسی تجربه کشورهای مختلف را یادآور شد و خاطرنشان کرد: دخالت بیگانگان هیچگاه رفاه و آسایش به همراه نداشته، بلکه نتیجه آن فقر، ظلم و عقبماندگی بوده است و ایران اسلامی با بصیرت کافی مشکلات داخلی خود را با تکیه بر مردم حل و فصل میکند و نیازی به دخالت بیگانه ندارد.
وی در پایان استقلال ایران را مهمترین سرمایه ملی دانست و گفت: اعتماد ایرانیان به نظام اسلامی و تکیه بر استقلال ملی نیاز به دخالت خارجی را به صفر رسانده است و ایران تنها کشوری است که استقلال را در شعارهای روزانه خود فریاد میزند و حتی در نامگذاری نظام سیاسی خود به آن تمسک جسته است.
