احدی:دشمن با «ایران مستقل» مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی احدی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور اقشار مختلف مردم در امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشان فرمودند جوانهای ما بدانند دعوای آمریکاییها و اسرائیلیها با ما و هر که با ما دشمنی دارد، سر موشک نیست، سر انرژی هستهای نیست، اینها این را بهانه قرار دادند حرف اصلی اینها، درد اصلی اینها این است که یک حکومتی مستقل از غرب و شرق، با فرهنگ مستقل خودش، با ارزشها، با عدالتخواهیها، بدون اینکه بخواهد فرهنگ دیگران را بر خودش حاکم کند، زور قبول نمیکند، زیر بار ظلم نمیرود و از مظلومین دفاع میکند؛ اینها با اینجور کشوری مخالفاند.
امام جمعه موقت کاشمر ادامه داد: البته موشک را میگویند بهانه است؛ ما موشک هم که تحویلشان بدهیم، بردش هم کم کنیم، دوباره باز یک چیز دیگر، درد اصلی اینها حتی انرژی هستهای نیست کشوری بتواند مقتدر باشد، استقلال داشته باشد، خودش یک مکتب داشته باشد، یک فکر داشته باشد و این فکر، عقبه آن وصل به کل خلقت باشد نه به یک کشور و صد سال و دویست سال مثل خودشان مخالف هستند.
وی خاطرنشان کرد: کشوری که عقبه آن تمدن چند هزارساله ایرانیهای شجاع و آزاده است و بعد هم که اسلام آمد، این ارزشها صدچندان شد مقام معظم رهبری فرمودند جوانها بدانند، مردم بدانند، آنها از این ناراحتاند، نه حالا صرفاً موشک یا غیره را؛ آنها را بهانه کردهاند.
احدی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان فرمودند این جنگ بین اینها و ما، جنگ موشک نیست، جنگ هستهای نیست، جنگ نیست، جنگ تمدنی است. این است که یک کشوری بیاید تمدنساز باشد شرق برای خودش میگوید، غرب برای خودش میگوید؛ ما از علم آنها استفاده میکنیم، ما انحصارطلب نیستیم، هرجا علم باشد، هرجا باشد، ما علم را میخواهیم، پیشرفت را میخواهیم، تکنولوژی را میخواهیم، ولی باید مستقل باشیم.
امام جمعه موقت کاشمر ادامه داد: کسی به ما زور نگوید، ما روی پای خودمان میخواهیم بایستیم. خودمان وظایفمان را مشخص کنیم، زیر بار ظلم و زور آنها نرویم. این مطلب را آنها نمیتوانند تحمل کنند، لذا همه بهانهگیریهایشان همین است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: اخیراً میبینید از زمینه گرانیها استفاده میکنند، حقیقتاً هم دیدید، ما و امام جمعه محترم هم، در خطبهها میگوئیم مردم مشکلات دارند، درست هم هست، مشکلات داریم و زیاد هم هست، اما مواظب باشیم؛ الان یک برهه خاصی است، دارند از این فضا استفاده میکنند.
احدی تأکید کرد: آنها دلبسته به همین مسائل هستند مواظب باشیم، جوانهایمان را نصیحت کنیم، در محیطهایی که صحبت میشود تذکر بدهیم به بچهها و نوجوانها که اینها خیر ما را نمیخواهند و از این فضا سوءاستفاده میکنند.
امام جمعه موقت کاشمر افزود: اربابهایشان موشک را بهانه میکنند، هستهای را بهانه میکنند و در داخل هم این نابسامانیها و مشکلات اقتصادی را بهانه میکنند؛ هر دو لبه یک قیچی هستند، هم آنها و هم اینهایی که آشوب میکنند، بانکها، محیطهای اجتماعی و جایگاهها را مورد تعرض قرار میدهند، باید مواظب باشیم در این اوضاع و احوال آب به آسیاب دشمن نریزیم.
وی عنوان کرد: اگر سردار رشید، سپهبد سلیمانی را از ما گرفتند، در راستای همین بود که بتوانند ضربهای بزنند و به آن خوابی که دیدهاند برسند، اما تاریخ ثابت کرده که اینجور فعالیتها و ضربهزدنها تعبیر نخواهد شد.
احدی با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور اظهار کرد: متأسفانه به خاطر اوضاع اقتصادی، گاهی پیشرفتهای کشور دیده نمیشود همین که ما سه ماهواره با سه مدل و با نامهای پایا، ظفر و کوثر داریم که هر کدام مأموریتی دارند، اهلش میدانند یعنی چه؛ این پیشرفتهای علمی و این استقلال و فرهنگ را آنها نمیتوانند تحمل کنند.
امام جمعه موقت کاشمر تأکید کرد: ما به شهدا افتخار میکنیم که این نهال انقلاب را تبدیل به یک درخت تناور کردند شهید سلیمانی ما تا تاریخ باشد زنده است. امروز در کرمان جمع زیادی به زیارت مرقد شریف ایشان رفتند و هرجا نام این سردار برده میشود، همراه با عزت، شرف، ولایت، تقوا و عدالت است.
وی گفت: ما پشت سر ولایت بودهایم، هستیم و خواهیم بود، ملت ایران اول به خدای متعال اعتماد دارد و سپس به رسالت رسول اکرم (ص)، امامت اهلبیت (ع) و امید دارد روزی این پرچم به دست امام عصر (عج) سپرده شود. از رنج مردم ناراحتیم، اما مردم ثابت کردند هوشیارند و دشمن هرگز نخواهد توانست این اصل را متزلزل کند.
