امام جمعه محمدیه: ضعف مدیریت و نبود نظارت دقیق، عامل نارضایتی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهاالدین حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبریک ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، این مناسبت را به همه شیعیان و پیروان واقعی آن حضرت تبریک گفت و اظهار کرد: احترام به والدین و دستگیری از پدران و مادرانی که سال‌ها برای فرزندان خود زحمت کشیده‌اند، وظیفه‌ای دینی و انسانی است.

وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: حاج قاسم نماد مردانگی، شجاعت و غیرت بود؛ مردی که عاشق خدا، اهل‌بیت (ع) و مردم بود و به‌عنوان سربازی مخلص برای ولایت، همواره در مسیر دفاع از حق و مظلومان عالم گام برداشت.

امام جمعه محمدیه تصریح کرد: وجود و نگاه شهید سلیمانی، لرزه بر تن دشمنان می‌انداخت و در عین حال، پناه و یاور مظلومان جهان بود.

مطالبه جدی از مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی

حسینی خطاب به مسئولان کشور گفت: شما رئیس و خادم ملت ایران هستید و باید با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی، در مسیر رفع مشکلات کشور و مردم گام بردارید و با مفسدان اقتصادی و محتکران، برخوردی جدی و قانونی داشته باشید.

وی تأکید کرد: مردم ایران، مردمی عزتمند، وفادار و انقلابی هستند که در همه صحنه‌ها یار و یاور انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بوده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند.

امام جمعه محمدیه با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود اظهار کرد: امروز یکی از مشکلات اصلی کشور، ضعف مدیریت و نبود نظارت دقیق و قانونی بر بازار و کالاهای اساسی است که این مسئله موجب نارضایتی مردم شده و نیازمند اصلاح فوری است.

هشدار نسبت به توطئه‌های دشمنان

حسینی در بخش پایانی خطبه‌ها گفت: رژیم صهیونیستی رویکرد خود را تغییر داده و در پی ایجاد ناامنی، آشوب و تضعیف ایران اسلامی است تا زمینه حمله مجدد نظامی را فراهم کند.

وی افزود: مردم باید هوشیار باشند و با حفظ اتحاد و حرکت در مسیر ولایت و رهبری، اجازه ندهند فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان به نتیجه برسد.