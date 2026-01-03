  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

گلشن: مشارکت معتکفین در لنگرود ۲۷ درصد افزایش یافت

لنگرود- فرماندار لنگرود با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم اعتکاف گفت: امسال یک‌هزار و ۳۳۰ نفر در این آئین معنوی شرکت کردند که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر شنبه در حاشیه بازدید از مساجد با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم اعتکاف اظهار کرد: امسال یک‌هزار و ۳۳۰ نفر در شهرستان لنگرود در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که این آمار نسبت به سال گذشته ۲۸۰ نفر افزایش داشته و بیانگر رشد ۲۷ درصدی مشارکت معتکفین در سطح شهرستان است.

وی با تأکید بر نقش نسل جوان در برنامه‌های دینی افزود: بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف امسال را جوانان و نوجوانان دختر و پسر تشکیل می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده توجه و گرایش نسل جوان به فعالیت‌های فرهنگی و معنوی است.

فرماندار لنگرود اعتکاف را یکی از جلوه‌های مهم حضور مردمی در مساجد دانست و گفت: این مراسم با همکاری و مشارکت روحانیون، ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد و دستگاه‌های فرهنگی برگزار شده و نقش مهمی در تقویت فضای معنوی جامعه دارد.

گلشن در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های امامان جمعه شهرستان، ادارات تبلیغات اسلامی و اوقاف، روحانیون و خادمان مساجد، بر لزوم حمایت، برنامه‌ریزی و تقویت هرچه بیشتر این‌گونه برنامه‌های دینی و فرهنگی در سطح شهرستان تأکید کرد.

