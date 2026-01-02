به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، ضمن گرامیداشت ایام ماه رجب، دهه بصیرت و سالروز حماسه نهم دی‌ماه، اظهار داشت: خدا را شاکرم که در این ایام توفیق حضور در جمع مؤمنان و نمازگزاران را یافتم؛ مردمی که سال‌ها در مسیر انقلاب، اسلام و ولایت ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: هر جا نام حاج قاسم برده می‌شود، از من می‌خواهند درباره او سخن بگویم. من همیشه گفته‌ام فاصله من با حاج قاسم از زمین تا آسمان است، اما از باب وظیفه و ادای دین، گوشه‌هایی از سیره او را بازگو می‌کنم تا بدانیم چرا ملت ایران این‌گونه دلباخته او شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: حاج قاسم فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بود، لشکری که نیروهایش از کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شکل گرفته بودند. او پس از جنگ در نامه‌ای به مردم کرمان نوشت اگر من قاسم شدم، به خاطر شما بود؛ اگر شما فرزندانتان را به جبهه نمی‌فرستادید، من چه کسی بودم؟

وی ادامه داد: حاج قاسم در نامه‌ای دیگر خطاب به فرماندهان شهید لشکر ثارالله، تک‌تک آنان را با نام یاد می‌کند و می‌نویسد اگر من امروز شناخته شدم، به برکت شماست. این نگاه، نشان‌دهنده روحیه‌ای است که در آن اثری از خودبینی وجود نداشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به دوران پس از جنگ گفت: در تمام سال‌های بعد، چه در فرماندهی نیروی قدس و چه در مأموریت‌های منطقه‌ای، حاج قاسم هرگز خود را محور نمی‌دانست. حتی زمانی که داعش شکست خورد، در هیچ سخنرانی یا جلسه‌ای نگفت من بودم که داعش را شکست دادم؛ بلکه همواره از مجاهدت رزمندگان و هدایت‌های مقام معظم رهبری سخن گفت.

وی با بیان خاطره‌ای از ماجرای اعطای نشان ذوالفقار به شهید سلیمانی افزود: حاج قاسم به‌شدت مخالف علنی شدن این تقدیر بود و می‌گفت من کاری نکرده‌ام که مستحق دیده‌شدن باشم. اما وقتی این نشان اعطا شد، باز هم تأکید داشت که این افتخار متعلق به جبهه مقاومت است، نه یک فرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به ارتباط عاطفی عمیق شهید سلیمانی با خانواده‌های شهدا گفت: حاج قاسم هیچ‌گاه خانواده‌های شهدا را فراموش نکرد. با وجود مسئولیت‌های سنگین، شبانه‌روز برای دیدار، دلجویی و رسیدگی به مشکلات آنان وقت می‌گذاشت. گاهی شب‌ها بدون محافظ به خانه‌های خانواده شهدا می‌رفت و پای درد دل آن‌ها می‌نشست.

وی افزود: حاج قاسم به معنای واقعی کلمه خود را خادم مردم می‌دانست. او باور داشت مسئول، نوکر مردم است نه صاحب آنان. اگر کاری از دستش برمی‌آمد، انجام می‌داد و اگر نمی‌توانست، صادقانه توضیح می‌داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به تشییع تاریخی پیکر مطهر شهید سلیمانی گفت: آنچه در تشییع پیکر حاج قاسم در شهرهای مختلف کشور رخ داد، نشان داد که اخلاص چگونه دل‌ها را تسخیر می‌کند. مردم از شهرها و استان‌های مختلف آمدند؛ نه به دعوت کسی، بلکه از سر عشق و باور.

وی در پایان تأکید کرد: رمز ماندگاری حاج قاسم در تاریخ انقلاب، صداقت، عمل به تکلیف، مردم‌داری و اخلاص بود. اگر امروز می‌خواهیم راه او را ادامه دهیم، باید همان مسیر را برویم؛ مسیری که از خود گذشتن، خدمت بی‌منت و تبعیت از ولایت در آن اصل است.