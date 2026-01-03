  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

بازگشت زائران سردار سلیمانی از کرمان تحت نظارت کامل پلیس راهور

رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، از اجرای موفق طرح ترافیکی ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، از اجرای موفق طرح ترافیکی ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان خبر داد و با اشاره به بازگشت زائران از عصر شنبه (۱۳ دی ماه) بر صبر، حوصله و رعایت نکات ایمنی رانندگان تأکید کرد.

سرهنگ شکیبایی با بیان اینکه طرح ترافیکی ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با تمام ظرفیت پلیس راهور کرمان و شهرستان‌ها و با کمک تیم‌های اعزامی از هفت استان در حال اجراست، گفت: وضعیت انضباط ترافیکی محدوده گلزار شهدای شهر کرمان و مسیرهای منتهی به مزار مطهر سردار دل‌ها بسیار خوب و موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری زائران، خاطرنشان کرد: خیل عظیم زائران از سراسر کشور در این مراسم حضور داشتند و پلیس راهور با ارائه خدمات ترافیکی موفق به مدیریت جریان رفت و آمد آنان شد.

رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: با آغاز بازگشت زائران از عصر شنبه ۱۳ دی‌ماه به سمت شهرستان‌ها و استان‌های خود، از رانندگان درخواست داریم ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، صبر و حوصله کافی داشته و در طول مسیر استراحت‌های لازم را انجام دهند تا سفری ایمن داشته باشند.

کد خبر 6711013
محدثه رمضانعلی

