پیام رئیس بنیاد شهید در سالگرد شهادت حاج قاسم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالگرد شهادت شهید «حاج قاسم سلیمانی» پیامی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالگرد شهادت شهید «حاج قاسم سلیمانی» پیامی را صادر کرد.

متن پیام سید احمد موسوی به شرح زیر است:

«سیزدهم دی ماه سالروز شهادت «شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی» است؛ سرداری که با درایت و مجاهدت‌های خالصانه و خستگی‌ناپذیر خود، معادلات دشمنان در منطقه را برهم زد و هیمنه داعشیان جنایکار را درهم شکست.

شهید «سپهبد حاج قاسم سلیمانی» که به تعبیری زیبا «سردار دل‌ها» ست، مرد میدان‌های سخت و مدافع امنیت و حریم مظلومان بود که با اقدامات مدبرانه و فرامرزی خویش و با کمک رزمندگان جبهه مقاومت به ویژه سلحشوران مدافع حرم، برای جهاد با شرورترین شیاطین که به قتل عام مردم بی دفاع و بی گناه می‌پرداختند، وارد میدان شد و همراه با هم‌سنگران دلیر و با ایمان خود، جریان‌های فتنه داعش را نابود ساخت.

این شهید عزیز، نه یک فرمانده که خود لشکری یک نفره بود و در مکتب او رزمندگان بی ادعا و گمنامی رشد یافتند که حماسه‌های جاویدی در دفاع از حرم ائمه معصومین (علیهم السلام) به یادگار گذاشتند و در میان آنان، شهدایی به معراج شهادت رفتند که بی مهابا و آگاه از خطر جان، عمر شریف و گرانبهای‌شان را برای امنیت مظلومان هدیه دادند و هرکدام یار «حاج قاسم» بودند.

یاد و خاطره این بزرگ مرد جبهه مقاومت و فرمانده مدافع حرم و امنیت را گرامی می‌دارم و به روح پرفتوح ایشان و تمامی شهدا درود می‌فرستم. به یقین اثرات و برکاتِ خدمات شهید «سپهبد حاج قاسم سلیمانی» تا همیشه تاریخ به عنوان یک الگوی بی بدیل، جریان خواهد داشت.»

