۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

گلزار شهدای کرمان مملو از زائران مزار سردار شهید سلیمانی

کرمان- گلزار شهدای کرمان هم اکنون مملو از زائرانی از سراسر کشور برای زیارت مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

