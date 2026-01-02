https://mehrnews.com/x3b3Tt ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵ کد خبر 6710523 استانها کرمان استانها کرمان ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵ گلزار شهدای کرمان مملو از زائران مزار سردار شهید سلیمانی کرمان- گلزار شهدای کرمان هم اکنون مملو از زائرانی از سراسر کشور برای زیارت مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است. دریافت 14 MB کد خبر 6710523 کپی شد مطالب مرتبط کرمان در آستانه سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی مزار حاج قاسم میزبان خیل عظیم زائران از سراسر کشور ملت ایران در سالگرد شهادت سردار دلها؛ تجدید میثاق با راه مقاومت مردمی که به عشق حاج قاسم به گلزار شهدای کرمان می آیند حال وهوای گلزار شهدای کرمان در شب شهادت حاج قاسم سلیمانی شور خدمت و ارادت زائران پاکستانی و موکبداران عراقی به شهید سلیمانی مترجمان بین المللی مراسم سالگرد شهادت سردار دلها در کرمان برچسبها کرمان قاسم سلیمانی شهید حاج قاسم سلیمانی گلزار شهدای کرمان ایرانمرد
