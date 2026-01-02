شور عاشقی موج می زند؛ پایتخت مقاومت، میزبان عاشقان مکتب سلیمانی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: هزاران نفر از مردم از اقوام و اقشار مختلف، با وجود سرمای شدید زمستانی و شرایط جوی نامساعد، راهی گلزار شهدای کرمان شده‌اند تا عشق و ارادت خود را به فرمانده شهید جبهه مقاومت ابراز کنند. این حضور پرشور، نه تنها یادآوری از ایثار و فداکاری حاج قاسم است، بلکه نمادی از وحدت ملی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی به شمار می‌رود.

از ساعات اولیه صبح، مسیرهای منتهی به گلزار شهدا مملو از زائرانی است که با پرچم‌های سرخ حسینی و تصاویر شهید سلیمانی، قدم در راهی نهاده‌اند که به تعبیرشان، راه حاج قاسم است. موکب‌های مردمی از شب گذشته مستقر شده‌اند و با چای داغ و غذاهای گرم، به پذیرایی از مهمانان می‌پردازند.

یکی از زائران، که از استان کردستان آمده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حاج قاسم برای ما نماد وحدت است. او نه تنها برای شیعیان، بلکه برای همه اقوام ایرانی جنگید. ما کردها، او را مانند برادر خود می‌دانیم و هر سال، حتی در این سرما، به کرمان می‌آییم تا بگوییم راهش ادامه دارد.

یکی از این مادران شهدا که از اهواز به کرمان سفر کرده، به خبرنگار مهر می‌گوید: حاج قاسم برای ما عرب‌های مانند یک پدر بود. او در برابر داعش ایستاد و امنیت را به ما هدیه داد. امروز آمده‌ام بگویم که قهرمانان واقعی، کسانی مانند حاج قاسم هستند.

شور و حال شرکت‌کنندگان، در برنامه‌های جانبی نیز به وضوح دیده می‌شود. همایش دوچرخه‌سواری حرم تا حرم با حضور صدها ورزشکار جوان، از جمله برنامه‌هایی است که انرژی و نشاط مردمی را به نمایش می‌گذارد. دوچرخه‌سواران، با لباس‌های مزین به تصاویر شهید سلیمانی، مسیر را طی می‌کنند. یکی از شرکت‌کنندگان این همایش، جوانی ۲۵ ساله از تهران می‌گوید: حاج قاسم به ما آموخت که مقاومت، نه تنها در جبهه جنگ، بلکه در زندگی روزمره هم جریان دارد.

نمایشگاه‌های فرهنگی با موضوع مکتب سلیمانی نیز برپا شده که شامل عکس‌ها، نقاشی‌ها و دست‌نوشته‌های مردمی است. کودکان در این نمایشگاه‌ها، با قلم‌های کوچک خود، نامه‌هایی به حاج قاسم می‌نویسند و از آرزوهایشان برای ادامه راه او سخن می‌گویند.

حضور زائران از کشورهای مختلف

جنبه بین‌المللی این مراسم نیز قابل توجه است. حضور زائران از کشورهای مختلف از جمله عراق، پاکستان، لبنان، افغانستان، ترکیه و روسیه نشان از ابعاد گسترده تأثیر گذاری این شهید دارد.

در میان این شور و حال، داستان‌های شخصی شرکت‌کنندگان، لایه‌ای عمیق‌تر به مراسم می‌بخشد. برای مثال، خانواده‌ای از کردستان که با اتوبوس سفر کرده‌اند، روایت می‌کنند که چگونه حاج قاسم در عملیات‌های ضدتروریستی، امنیت منطقه‌شان را تضمین کرد.

پدر خانواده می‌گوید: ما در سرما و برف، راهی کرمان شدیم چون حاج قاسم، زندگی ما را نجات داد. این حضور، کمترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.

مشابه این، یک گروه از عرب‌های خوزستان، با لباس‌های سنتی، در گلزار شهدا حضور یافته‌اند و با نوای عربی، مدح شهید سلیمانی را می‌خوانند. یکی از آنها می‌گوید: حاج قاسم، برای ما نماد برادری است. او نشان داد که ایران، برای همه اقوام است.

در بخش فرهنگی، نمایشگاه‌های هنری با موضوع ایرانمرد برپا شده که شامل نقاشی‌های کودکان، شعرهای مردمی و فیلم‌های مستند از زندگی شهید سلیمانی است. یکی از هنرمندان جوان، که تابلویی از حاج قاسم کشیده، می‌گوید: این نقاشی، بیان شور درونی من است. حاج قاسم، الهام‌بخش هنر مقاومت است. همچنین، موسیقی حماسی و نمایش‌های تئاتر، فضایی پرجنب‌وجوش ایجاد کرده‌اند. کودکان در این برنامه‌ها، با لباس‌های شبیه به لباس‌های رزمندگان، نقش‌آفرینی می‌کنند و شعار می‌دهند: ما فرزندان سلیمانی هستیم.

جمعیت انبوه از اقوام مختلف ایرانی – از کرد و ترک گرفته تا بلوچ و عرب – از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور، خود را به کرمان رسانده‌اند تا در کنار مزار شهید سلیمانی، تجدید عهد کنند. مسیر گلزار شهدا، پر از پرچم‌ها، بنرها و نمایشگاه‌های فرهنگی است که روایت زندگی و ایثار شهید سلیمانی را به نمایش می‌گذارد.

نوجوانان دهه نودی به عنوان خادمان داوطلب، با حضور عاشقانه خود، به زائران خدمت می‌رسانند و جلوه‌ای زیبا از تداوم مکتب سلیمانی را نشان می‌دهند. در میان جمعیت، فریادهای "هیهات من الذله"، "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" طنین‌انداز است، که نشان‌دهنده پیوند عمیق این مراسم با محور مقاومت و حمایت از مظلومان جهان، از جمله فلسطین، است.

افزایش چشمگیر حضور مردم در گلزار شهدای کرمان

موکب‌داران گزارش می‌دهند که امسال حجم زائران نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و سیل جمعیت به سمت مزار حاج قاسم، حتی در شب‌های سرد، ادامه دارد. زنان عشایری کرمان در کارگاه‌های نذری، نان می‌پزند و مردان با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، میزبانی می‌کنند. گلزار شهدای کرمان، نه تنها آرامگاهی برای شهدا، بلکه قطعه‌ای از بهشت برای دل‌های عاشق است که در هیاهوی عشق به شهید سلیمانی، آرامش می‌یابند. با وجود حوادث گذشته مانند انفجارهای تروریستی، حضور پرشور مردم نشان‌دهنده پیروزی روحیه مقاومت بر ترس و تهدید است.

فاطمه زن کردستانی به خبرنگار مهر می‌گوید: من از سنندج با خانواده‌ام آمده‌ام. حاج قاسم برای ما کردها نماد وحدت و امنیت است. او در برابر داعش ایستاد و مرزهای ما را حفظ کرد. در این سرما، قدم زدن در مسیر گلزار، مثل زیارت کربلا است. اینجا احساس می‌کنم روح شهید زنده است و به ما انرژی می‌دهد برای ادامه راه مقاومت.

حاج قاسم اسم رمز وحدت بین اقوام

علی از بلوچستان نیز می‌گوید: از زاهدان آمده‌ام. حاج قاسم به ما بلوچ‌ها احترام می‌گذاشت و امنیت مرزها را تضمین کرد. امروز در گلزار، میان پرچم‌ها و شعارها، احساس غرور می‌کنم. راه او زنده است و ما جوانان، ادامه‌دهنده‌اش هستیم. این جمعیت نشان می‌دهد که ایران یکپارچه است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند عشق ما را خاموش کند.

زهره زن دزفولی نیز می‌گوید: ما عرب‌های خوزستان، حاج قاسم را مثل پدر خود می‌دانیم. او امنیت را به ما هدیه داد. با وجود سرما، خانواده‌ام را آورده‌ام تا فرزندانم ببینند که قهرمانان واقعی چه کسانی هستند. در گلزار، صدای صلوات و نوحه‌های عربی، دلم را آرام می‌کند. این مراسم، نماد برادری همه اقوام ایرانی است.

محمد پیرمرد تهرانی نیز می‌گوید: از تهران با اتوبوس آمده‌ام. حاج قاسم، الگوی شجاعت برای نسل ما بود. در مسیر گلزار، سیل جمعیت را دیدم که حتی در شب، شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. این حال و هوا، یادآور روزهای انقلاب است. شهید سلیمانی زنده است چون راهش ادامه دارد و ما برای حمایت از مقاومت، همیشه حاضر هستیم.

نوجوان دهه نودی کرمان نیز می‌گوید: من کرمانی‌ام و به عنوان خادم، به زائران چای می‌دهم. حاج قاسم برای ما بچه‌ها، قهرمان واقعی است. در گلزار، جو پر از انرژی است؛ مردم از همه جا آمده‌اند و ما با خدمت‌رسانی، عشق‌مان را نشان می‌دهیم. این مراسم، به من یاد می‌دهد که مقاومت یعنی ایستادگی در برابر ظلم، مثل طوفان الاقصی.