یوسفی: بیش از ۱۵ هزار نفر زنجانی در آیین اعتکاف شرکت کردند

زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مراسم معنوی اعتکاف امسال با حضور بیش از ۱۵ هزار معتکف زنجانی در ۱۳۵ مسجد استان زنجان آغاز شد.

حجت‌الاسلام علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف امسال از ۱۳ تا ۱۵ ماه جاری در ۱۳۵ مسجد استان زنجان برگزار می‌شود، گف: مراسم معنوی اعتکاف امسال از با حضور بیش از ۱۵ هزار معتکف زنجانی در ۱۳۵ مسجد استان زنجان آغاز شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان گفت: حدود ۷۰ درصد ظرفیت اعتکاف به این گروه اختصاص یافته و این حضور پرشور جلوه تازه‌ای به فضای معنوی مراسم بخشیده است.

وی افزود: در ایام اعتکاف، برنامه‌هایی مانند جلسات قرائت و تدبر قرآن، سخنرانی‌های اخلاقی و معرفتی، کارگاه‌های آموزشی ویژه جوانان و نشست‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۱ هزار نفر زنجانی در آیین اعتکاف شرکت کرده بودند، گفت: ظرفیت مساجد استان نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از مساجد آماده پذیرایی از معتکفین هستند.

یوسفی افزود: اعتکاف فرصتی برای خلوت با خداوند، تقویت ایمان و ارتقای معرفت دینی است و حضور جوانان نویدبخش آینده‌ای روشن برای جامعه اسلامی است.

