بارش برف و باران جاده های گلستان را لغزنده کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی اظهار کرد: بر اثر بارش برف در پایین دست و برف در ارتفاعات، جادههای استان هم اینک شرایط لغزندگی فراوانی را پیدا کردهاند.
وی خطاب به رانندگان افزود: در این شرایط از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و با راهداران و پلیس راه همراهیها و همکاریهای لازم را داشته باشند.
به گفته وی ،۳۵ اکیپ راهداری در ۲۶ پایگاه راهداری مستقر بوده و آماده باش جهت عملیات راهداری زمستانی با هوشیاری و مراقبت مستمر هستند.
وی ادامه داد: شرایط جوی ناپایدار تا فردا ادامه دارد و مرکز مدیریت راههای اداره کل نیز در شبانه روز در خدمت کاربران جادهای با شماره ۱۴۱ است.
