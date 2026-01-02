مرادی: بارش شدید برف در ۸ محور گیلان؛ تردد در جریان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها تا ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، بارش شدید برف در محورهای سیاهکل-دیلمان، اسالم-خلخال، پونل-خلخال، شوک-ملکوت، زیاز-شوک، بهارستان-آقچای و شفت-امامزاده اسحاق گزارش شده است. همچنین ارتفاعات رودبار، حشمت‌آباد و کلیشم نیز سفیدپوش هستند.

وی افزود: بیشترین ارتفاع برف در محورهای سیاهکل-دیلمان و اسالم-خلخال حدود ۱۰ سانتیمتر و در محور پونل-خلخال حدود ۵ سانتیمتر ثبت شده است. در محور فومن-ماسوله نیز بارش خفیف برف گزارش شده و مسیر سفیدپوش است.

مرادی با اشاره به وضعیت محورهای مرزی استان‌های همجوار گفت: گردنه الماس در محور اسالم-خلخال با بارش شدید برف و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر همراه است و تردد در این محور تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی گفت: همچنین محور پونل-خلخال از محدوده زندانه به سمت خلخال به دلیل کولاک، یخبندان و احتمال ریزش به طور کامل مسدود شده است و همچنین گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل نیز سفیدپوش گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان در جریان است، اما رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان در جاده‌های برف‌گیر و محورهای کوهستانی حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

مرادی در پایان اعلام کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان با شماره تلفن ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم‌استانی‌ها و مسافران درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان و راه‌های ارتباطی استان‌های همجوار است.