منتظرالمهدی: پلیس از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس در یادداشتی نوشت: در روزهای گذشته، اعتراضاتی در تهران و برخی شهرستان‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز شکل گرفت که ماهیت آن کاملاً اقتصادی و مدنی بوده و مردم به دنبال بهبود شرایط معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی هستند.

پلیس با استفاده از اطلاعات دقیق و رصدِ میدانی، تلاش کرده تا از بروز آسیب و تنش جلوگیری کند. تعاملِ میدانیِ پلیس و همکاری معترضان باعث شد تا فضای تجمع امن و ایمن باقی بماند. با وجود این همکاری، در برخی نقاط افرادی خارج از بدنه معترضان با دستور یا هدایت بازیگران خارجی و دشمنان امنیت کشور، تلاش کردند اعتراضات مشروع را به عملیات مخرب و خشونت‌آمیز تبدیل نمایند.

این افراد قصد داشتند با اقدامات محدود اما هدفمند، بر شهروندان، مراکز خدماتی و انتظامی فشار وارد کرده و زمینه‌ «کشته‌سازی» و بزرگ‌نمایی بحران کنند. پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی به محض شناسایی این تحرکات، با اقدام فوری و هدفمند، آنها را مهار کرده و امنیت مردم و اماکن عمومی حفظ شده است.

این رویکرد نشان می‌دهد که پلیس با تفکیک دقیق میان مطالبه قانونی مردم و اقدامات مخرب، از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد که دشمنان، اعتراض مدنی را به بی‌ثباتی و آشوب تبدیل کنند.

خط قرمز پلیس امنیت مردم و پیشگیری از هرگونه تخریبِ اموال و تعدّی به اماکنِ عمومی بوده و طبیعتا با خرابکاران و متعرّضان به حقوق مردم برخورد می‌شود. فرماندهی کل انتظامی کشور به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهد که اجازه نخواهیم داد دشمنان این مرز و بوم اعتراض مدنی را به اغتشاش و شورش تبدیل نمایند و تا پای جان از مردم حفاظت، حراست و پشتیبانی خواهیم کرد.