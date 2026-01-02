  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

منتظرالمهدی: پلیس از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می کند

سخنگوی فراجا نوشت: پلیس از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد که دشمنان، اعتراض مدنی را به بی‌ثباتی و آشوب تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس در یادداشتی نوشت: در روزهای گذشته، اعتراضاتی در تهران و برخی شهرستان‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز شکل گرفت که ماهیت آن کاملاً اقتصادی و مدنی بوده و مردم به دنبال بهبود شرایط معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی هستند.

پلیس با استفاده از اطلاعات دقیق و رصدِ میدانی، تلاش کرده تا از بروز آسیب و تنش جلوگیری کند. تعاملِ میدانیِ پلیس و همکاری معترضان باعث شد تا فضای تجمع امن و ایمن باقی بماند. با وجود این همکاری، در برخی نقاط افرادی خارج از بدنه معترضان با دستور یا هدایت بازیگران خارجی و دشمنان امنیت کشور، تلاش کردند اعتراضات مشروع را به عملیات مخرب و خشونت‌آمیز تبدیل نمایند.

این افراد قصد داشتند با اقدامات محدود اما هدفمند، بر شهروندان، مراکز خدماتی و انتظامی فشار وارد کرده و زمینه‌ «کشته‌سازی» و بزرگ‌نمایی بحران کنند. پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی به محض شناسایی این تحرکات، با اقدام فوری و هدفمند، آنها را مهار کرده و امنیت مردم و اماکن عمومی حفظ شده است.

این رویکرد نشان می‌دهد که پلیس با تفکیک دقیق میان مطالبه قانونی مردم و اقدامات مخرب، از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد که دشمنان، اعتراض مدنی را به بی‌ثباتی و آشوب تبدیل کنند.

خط قرمز پلیس امنیت مردم و پیشگیری از هرگونه تخریبِ اموال و تعدّی به اماکنِ عمومی بوده و طبیعتا با خرابکاران و متعرّضان به حقوق مردم برخورد می‌شود. فرماندهی کل انتظامی کشور به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهد که اجازه نخواهیم داد دشمنان این مرز و بوم اعتراض مدنی را به اغتشاش و شورش تبدیل نمایند و تا پای جان از مردم حفاظت، حراست و پشتیبانی خواهیم کرد.

کد خبر 6710609
سيد اسد رجبی

    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 1
      پاسخ
      . پلیس باید اجازه شلیک به اغتشاشگران خشن را داشته باشد..تا از نیروهای پلیس کشته نشود..هر پلیسی کشته شود.. یک اغتشاشگر نیز اعدام میشود ..ولی اگر اجازه شلیک داشته باشند حداکثر یکنفر از اغتشاشگران زخمی یا کشته میشود .
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چطور حمایت میکنید!؟ الان ۴روزه در این اوضاع اقتصادی کسب و کار مردم مختل شده!!

